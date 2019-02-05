خبرگزاری مهر- گروه سیاسی - زهرا رحیمی فرد: محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سازو کار جدید مالی اروپا در قالب INSTEX گفت: طبق برجام جمهوری اسلامی ایران محدودیت‌های هسته‌ای را پذیرفت تا در عوض غرب حقوق قانونی ملت ایران در موضوع مسائل اقتصادی، رفع تحریم‌های بانکی و رفع تحریم‌های تجاری مخصوصاً در حوزه نفت را به رسمیت بشناسد.

نماینده مردم کرمان افزود: متأسفانه بعد از خروج آمریکا از برجام علیرغم تعهدات طرف‌های اروپایی در برجام، اروپا هم به تعهدات خود وفادار نماند.

عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اظهار داشت: جمهوری اسلامی تمامی تعهدات خود را اجرایی کرد اما اروپایی‌ها بدعهدی کردند و مجدداً قول دادند تا پایان سال ۲۰۱۸ کانال مالی SPV را راه اندازی می‌کنند اما متأسفانه این وعده خود را نیز اجرایی نکردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در ابتدای سال ۲۰۱۹ اروپایی‌ها ابزار مبادلات مالی تحت عنوان اینستکس را تعریف کردند. گزارشی که از این سازو کار در اختیار ما قرار گرفته است نگرانی‌ها را نسبت به عملیاتی شدن این سازوکار بیشتر می‌کند.

وی گفت: اروپا متعهد شده بود در قالب SPV به ایران کمک کند تا نقل و انتقال پول فروش نفت ایران انجام شود اما در ساز و کار INSTEX این موضوع منتفی شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در INSTEX موضوعی تحت عنوان امکان مبادلات نفتی ایران در حوزه غذا و دارو وجود دارد گفت: ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پول نفت ایران از یک سو و گروکشی اروپایی‌ها در خصوص لوایح ذیل FATF از سوی دیگر موجب شده است که INSTEX به هیچ عنوان قابل قبول نباشد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: اقدام اروپایی‌ها در شرط گذاری برای INSTEX عملاً توهین به ملت ایران است. وزارت امور خارجه حتماً باید در این خصوص موضع جدی بگیرد. ما اعتقاد داریم آنچه که تعهد اروپایی‌ها بوده باید فارغ از FATF اجرایی شود در غیر این صورت جمهوری اسلامی باید تصمیم گیری کند.

عضو شورای عالی هماهنگی سران قوا در تشریح ایرادات INSTEX تاکید کرد: برای اجرای INSTEX هیچ برنامه زمان بندی و ضمانت اجرایی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این کل مبادلاتی دارویی که ما می‌خواهیم از طریق این سازوکار انجام دهیم حدود ۲ میلیارد دلار است، در حالی که ۷۵۰ میلیون دلار واردات مواد اولیه و ۱.۲ میلیارد دلار واردات داروی نهایی ما از چین و هند انجام می‌شود لذا عدم اجرای INSTEX تأثیری بر مبادلات اقتصادی ما ندارد.اروپایی‌ها باید ساز وکار INSTEX را اصلاح کنند. این رویکرد به نفع ما نیست.

پورابراهیمی تاکید کرد: تاکنون هیچ کدام از وعده‌های اروپایی‌ها در خصوص ایران محقق و عملیاتی نشده است. اروپایی‌ها تلاش دارند موضع ایران را تضعیف کرده و شرایط بیشتری برای اجرای ساز و کار مالی بگذارند. اروپایی‌ها حق ندارند تعهدات خود را در قالب برجام زیر پا بگذارد. آنها مکلف به حل مشکلات مبادلات بانکی و مالی و تجاری ایران بودند.

وی تاکید کرد: اروپا امروز نمی‌تواند با ادبیاتی جدید ، گروکشی لوایحی مثل FATF ، عدم ارائه تضمین‌های لازم، ایران را محدود به INSTEX و مبادلات غذا و دارو کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس حتماً به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد گفت: INSTEX در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه از نیز باید از موضع عزت مطالبات به حق ملت ایران را پیگیری کند.

پور ابراهیمی افزود: امیدواریم با این رویکرد جدید، اروپایی‌ها هم طبق توافقی که در برجام کردند تعهدات اقتصادی خود را به شکل کامل بدون پیش شرط گذاشتن عملیاتی کنند.