الشرق الاوسط: پیشنهاد الاهلی عربستان به برانکو فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش بود که رسانه های عربستانی خبر دادند مسئولان تیم الاهلی به دنبال برکناری «پابلو گویدا» سرمربی این تیم و مذاکره با برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هستند.

هرچند مسئولان باشگاه پرسپولیس تاکید کردند که برانکو با این تیم قرارداد دارد و جایی نمی رود، اما امروز روزنامه الشرق الاوسط عربستان مجددا از برانکو به عنوان یکی از گزینه های جدی سرمربیگری تیم الاهلی یاد کرد.

این روزنامه با عنوان «گزینه های مختلف انتخاب سرمربی جدید الاهلی را به تعویق انداخت»، در این خصوص نوشت: «به دلیل مطرح شدن اسامی جدید برای سرمربیگری تیم الاهلی به جای پابلو گویدی سرمربی فعلی این تیم، انتخاب سرمربی جدید از میان اسامی به میان آمده به تعویق افتاد. خورخه فوساتی به جمع گزینه های سرمربیگری الاهلی اضافه شده است؛ در کنار برانکو ایوانکوویچ که طبق اعلام رسانه های کشور کرواسی در ساعات گذشته، پیشنهاد جدی و فوری از باشگاه الاهلی دریافت کرده است و در انتظار پاسخ نهایی است.»

الشرق الاوسط تاکید کرده است که باشگاه الاهلی به خاطر نارضایتی هواداران از عملکرد این تیم به دنبال سرمربی جدید است تا قرارداد یک سال و نیمه با او امضا کند.