به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عکس «رنج‌ها و گنج‌ها» (مروری بر برخی وقایع سرنوشت ساز و غرورآفرین انقلاب اسلامی ایران) شامل ۶۰ فریم عکس بعد از ظهر روز دوشنبه ۱۵ بهمن ماه با حضور محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری، محمد حمزه زاده قائم مقام حوزه هنری، کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در گالری خانه عکاسان ایران حوزه هنری افتتاح شد.

سید احسان باقری مدیر خانه عکاسان ایران در حاشیه مراسم افتتاحیه با بیان این که این نمایشگاه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فراهم شده است؛ اظهار کرد: این نمایشگاه مرور وقایع مهم تاریخ انقلاب است. برای انتخاب تصاویر چنین نمایشگاهی ابتدا تحقیق و پژوهش کلی صورت گرفته و وقایعی از بین انبوه اتفاقات رخ داده در انقلاب اسلامی انتخاب شده‌اند ضمن اینکه ما در تصاویر آرشیو خبرگزاری‌ها، آرشیو خانه عکاسان ایران و آرشیو عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و عکاسان معاصر به دنبال عکس‌های خوبی از اتفاقات مدنظر رفته‌ایم. البته ما برای این تصاویر پژوهش‌های متنی کوتاهی هم صورت گرفته تا روایتی درست از وقایع را به مخاطبان ارائه دهیم.

وی گفت: ما تصاویر را بر اساس وقایعی که سرنوشت ساز و در تاریخ انقلاب اسلامی موثر بودند انتخاب کرده‌ایم. قطعا انتخاب این تصاویر بی نقص نیست و محدودیت‌هایی داشته‌ایم. اما تلاش شده آنچه در تاریخ ۴۰ ساله انقلاب اسلامی بوده را گزینش کنیم و بر همین اساس اتفاقاتی که به دست آوردن آن گنجی بزرگ برای انقلاب بوده و یا از دست دادنش خطر و فقدان برای انقلاب داشته را کنار هم چیده ایم.

این هنرمند عکاس با تاکید بر این که در موضوعات تاریخی گاه ارزش یک عکس به بخش محتوا و مستند بودن آن است؛ افزود: گاهی از برخی وقایع ممکن است یک فریم تصویر بیشتر نباشد و در همه جای دنیا چنین تصاویری فارغ از ایرادات تکنیکی به عنوان گنجینه دیده می شوند. ما نیز تلاش کردیم عکس های بکری داشته باشیم و البته در عین حال در انتخاب عکس ها به استانداردها و اصول عکاسی هم دقت داشته ایم.

مدیر خانه عکاسان ایران اظهار کرد: ما در این نمایشگاه نسخه خارجی هم داریم به طوری که ۴۰ عکس از حال و هوای مردم ایران در حال و هوای امروز به تصاویر نمایشگاه «رنج‌ها و گنج‌ها» اضافه می‌شود و در مجموع نمایشگاهی شامل ۱۰۰ عکس، پنجشنبه در مسکو روسیه و اول اسفند ماه در استانبول ترکیه افتتاح خواهد شد.

علاقه‌مندان برای بازدید از نمایشگاه «رنج‌ها و گنج‌ها» می‌توانند از تاریخ سه شنبه ۱۶ بهمن تا ۸ اسفند به جز پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها به گالری خانه عکاسان ایران حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند