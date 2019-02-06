ایجاد نقشه ارزی جدید بر بستر دستاوردهای امنیتی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شاکری در گفتگویی گفت: طی سال‌های اخیر، همواره حد فاصل آغاز سال جدید چینی تا آغاز سال جدید هجری شمسی، روزهای مهمی در سیاستگذاری ارزی بانک مرکزی محسوب می‌شوند. در این دوره، عوامل فصلی موثر بر بازار ارز، کم و بیش، سکون می‌یابند و دست بانک مرکزی برای انجام کارهای واقعی، اصلاح نقشه ارزی و ساختار حواله بازتر می‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی افزود: یکی از بزرگترین حسرت‌های من در سیاستگذاری ارزی اسفند ۹۶ و تعطیلات عید سال ۹۷، آن است که علیرغم حساسیت شرایط و وضوح شکنندگی و تنش در بازار ارز در سال ۹۷، مهمترین برنامه خارجی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی، دیدار با رئیس بانک مرکزی سوئد بود! برنامه‌ای که کاملا بی‌ارتباط با اقتضائات زمان و نقشه ارزی ایران به شمار می‌رفت.

وی تصریح کرد: خوشبختانه رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته و دقیقا در آغاز تعطیلات سال نو چینی و در روزهای نخست بازه طلایی سیاستگذاری ارزی، به عراق رفته و مذاکرات مفصل و درستی با طرف عراقی داشته‌اند؛ این در حالی است که عراق دقیقا همان جایی است که رئیس کل باید در الویت قرار می‌داد؛ دلیل آن هم، به لحاظ سهم از صادرات ایران و نیز به دلیل ارز الصاق شده به دلار، با ثبات نسبتا خوب مثل دینار که حائز اهمیت است؛ البته باید به این موارد، وجود بازار ارز سلیمانیه و تاثیر و تاثرات آن بر بازار نقد تهران نیز توجه کرد.

شاکری کانال‌های قدرتمند صرافی بین عراق و اروپای مرکزی را مهم تلقی و خاطرنشان کرد: سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به عراق، از نظر انطباق کامل اهداف امنیتی نیز حائز اهمیت است؛ البته اگرچه جزئیات چندانی از توافق بین دو رئیس کل منتشر نشده است؛ اما چارچوب منتشر شده مبنی بر انتقال با دستور پرداخت بانک مرکزی ایران از بستانکاری قبلی و نیز آتی، حتی اگر روی دینار باشد، دستاورد بسیار مهم و به جایی است.

وی اظهار داشت: نمی‌توان انکار کرد که این سفر به موقع، به جا، درست و با نتیجه صحیح را می‌توان نادیده گرفت؛ چراکه چنین نتیجه مثبتی، ضمن دقت نظر مقامات بانک مرکزی، ادامه سیاست درست امنیتی ایران در غرب آسیا را نشان می‌دهد؛ همچنین در مقابل منطق پیشنهادی طرف اروپایی یعنی فروش دستاوردهای امنیتی ایران در غرب آسیا به ازای ایجاد دسترسی‌های کنترل شده حواله ای بر روی یورو نیز، منطق جدید در حال ظهوری را نمایان می‌سازد.