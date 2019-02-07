شنیدن موسیقی کلاسیک آذربایجان در حوزه هنری

به گزارش خبرنگار مهر، تالار سوره حوزه هنری در اولین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فچر میزبان گروه موسیقی «راست موغام تبریز» به سرپرستی شهریار صدیق خواهد بود.

در این کنسرت که ساعت ۱۹ روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه در تالار سوره حوزه هنری برگزار می شود، گروه «راست موغام تبریز» به سرپرسای شهریار صدیق به اجرای آثاری از موسیقی کلاسیک منطقه آذربایجان می پردازد.

«رویام داسان»، «آی قیز»، «نه واختا قالدی»، «محبوبه»، «کیم اوتوزدی کیم اوتدی»، «منی آتدین آتشه»، «ایلک دفعه ساحیلده»، «یاشا محبتیم»، «داغلاردا دومان گوزلدیر»، «بیلمه‌میشدیم آنا» از جمله آثاری هستند که گروه «راست موغام تبریز» در این کنسرت به مخاطبان ارائه می دهد.

حسین ملکی زاده خواننده، شهریار صدیق نوازنده تار و سرپرستی گروه، آوا قاسمی نوازنده تار، شهریار مشتاق نوازنده تارباس، آی سو صادق زاده نوازنده قانون، امیرآل نبی نوازنده سازهای ضربی، مهدی مصلح نوازنده عود، جهانگیز ملکی نوازنده بربت، رضا بنیادی نوازنده کمانچه، مرصاد فتوحی نوازنده کمانچه آلتو گروه نوازندگان کنسرت پیش روی گروه «راست موغام تبریز» را تشکیل می دهند.

هدف اصلی گروه ایجاد فضای مناسب و جوان پسند با استفاده از موسیقی کلاسیک و ملی آذربایجان است. ضمن اینکه زنده نگه داشتن موسیقی فاخر و پرافتخار آذربایجان و ایجاد نشاط و نیز تولید فکر هنری در بین جوانان از دیگر اهداف گروه موسیقی «راست موغام تبریز» است.