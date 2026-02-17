طالبی: مسیر توسعه کشاورزی کرمان، ارتقای بهره‌ وری در روستاها است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در دیدار با مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، با اشاره به اینکه استان کرمان از نظر جمعیت روستایی در شمار استان‌های پیشتاز کشور قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌های موجود در افزایش عرضه محصولات کشاورزی، مسیر توسعه این بخش در استان باید بر محور ارتقای بهره‌وری در کشاورزی روستایی استوار باشد.

وی افزود: امید است با تداوم این نگاه، شاهد اجرای اقدامات ماندگار، اثربخش و تحول‌آفرین در حوزه کشاورزی روستایی استان کرمان باشیم.

استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت توسعه بازارهای روستایی «روستا بازارها» اظهار کرد: لازم است با هماهنگی معاونت عمرانی استانداری، مکان‌های مناسب برای راه‌اندازی این بازارها در سطح استان شناسایی و تعیین شود.

وی افزود: حتی می‌توان به‌صورت موقت و در قالب طرح پایلوت، اجرای این برنامه را برای ایام نوروز آغاز کرد و پس از ارزیابی نتایج، نسبت به دائمی‌سازی آن اقدام نمود که این اقدام گامی مؤثر در جهت عرضه مستقیم تولیدات روستایی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش خواهد بود.

وی با بیان اینکه کرمان باوجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در تولید محصولات کشاورزی، در حوزه ایجاد مراکز عرضه با کمبود مواجه است، تأکید کرد: باید این عقب‌افتادگی جبران شود و تولیدات به صورت هدفمند به دست مصرف‌کننده برسد.

طالبی، با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در استان کرمان اظهار داشت: با وجود این ظرفیت‌ها، هنوز ورود عمیق و متناسبی به حوزه فرآوری و صنایع تکمیلی بخش کشاورزی صورت نگرفته است و این موضوع نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی‌تر است

استاندار کرمان با اشاره به ترکیب صادرات استان تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از صادرات کرمان مربوط به محصولات کشاورزی به‌ویژه خرما و پسته است که این موضوع ضرورت هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت توسعه صنایع فرآوری را دوچندان می‌کند.

وی افزود: با تقویت زنجیره ارزش و ایجاد صنایع تکمیلی، می‌توان زمینه افزایش ارزش افزوده، حمایت مؤثرتر از کشاورزان و ارتقای سهم استان در بازارهای صادراتی را فراهم کرد

مقام عالی دولت در استان با تأکید بر سیاست استان در تمرکز بر ساماندهی و هدایت سرمایه‌های خرد اظهار کرد: جلب اعتماد کشاورزان برای به‌ کارگیری سرمایه‌های آنان در مسیرهای هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه بخش کشاورزی ایفا کند

طالبی، تصریح کرد: تعاون روستایی می‌تواند با تعریف طرح‌های اقتصادی مشخص، پیشتاز تجمیع این سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به سمت پروژه‌های بزرگ و پیشران در حوزه فرآوری باشد

وی با اشاره به هدف‌گذاری چهارساله استان کرمان برای جذب ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: تحقق این هدف مستلزم آن است که تعاون روستایی از هم‌اکنون شناسایی حوزه‌های دارای توجیه اقتصادی را در دستور کار قرار داده و اقدامات کارشناسی و عملیاتی لازم را برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها انجام دهد.



