نامه وزیر ارشاد به معاون اول رئیس جمهور درباره نمایشگاه کتاب

ایوب دهقانکار سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کمیت و کیفیت و شیوه تخصیص یارانه‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب در دست بازنگری اساسی قرار گرفته است عنوان کرد: ما تلاش داریم تا جامعه هدف دریافت‌کننده یارانه‌ها را بازنگری و اصلاح کنیم و برای همین موضوع نیز جلسات خوبی با مسئولان وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش به عنوان مخاطبان هدف این یارانه‌ها برگزار کردیم و امیدواریم که این دستگاه‌ها نیز در اجرای این کار با ما مشارکت کرده و به اصطلاح جدی پای کار بیایند.

وی در همین زمینه به مکاتبه سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تخصیص‌های بودجه سال ۱۳۹۸ هنوز به دستگاه‌های اجرایی نرسیده است، آقای وزیر در این نامه تقاضا کرد که به دلیل مشکلات پیش روی صنعت نشر و بالا رفتن هزینه‌های تولید کتاب هم میزان یارانه‌های اهدایی از سوی دولت به مخاطبان نمایشگاه کتاب افزایش پیدا کند و هم بودجه مربوط به نمایشگاه کتاب امسال زودتر در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار بگیرد.

دهقانکار افزود: ما از تمامی دستگاه‌هایی که برای مشارکت در دریافت یارانه از نمایشگاه کتاب ذینفع هستند نیز خواهش می‌کنیم در زمینه تامین منابع لازم برای این مشارکت، تصمیمات جدی و به موقع بگیرند.

وی در همین زمینه تاکید کرد: ما علاوه بر اینکه موضوع یارانه نمایشگاه کتاب را از منظر کمی مورد بازنگری قرار داده‌ایم، موضوع هدررفت این یارانه را نیز مورد توجه جدی قرار داده‌ایم و امیدواریم راهی را که انتخاب خواهیم کرد منجر به کاهش این هدررفت و هزینه‌ شدن یارانه، تنها برای خرید کتاب شود.

سخنگوی شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب افزود: بر اساس قراری که پیش از این با دوستان صنف، شامل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و تعاونی آشنا گذاشتیم، قرار شده این دوستان حداکثر تا سه‌شنبه مدیران پیشنهادی خود را برای امور اجرایی کمیته‌های نمایشگاه کتاب معرفی کنند و در این زمینه همه تصمیم با آنها خواهد بود. در مورد بخش‌های تحت تصدی وزارت‌ارشاد، آقای جوادی معاون فرهنگی وزیر، احکام مدیران را صادر و همراه با احکام مدیران بخش خصوصی ابلاغ خواهد کرد که امیدواریم تمامی این موارد تا روز چهارشنبه این هفته نهایی شود.

وی همچنین درباره تغییر نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب نیز گفت: نامه‌ای مبنی بر معرفی فردی جدید به وزارتخانه رسیده است. با تاکید بر اینکه حضور نماینده فعلی تاکنون قانونی بوده است درباره این نامه نیز وزیر تصمیم‌گیری خواهند کرد.

دهقانکار درباره آخرین وضعیت مصلای امام خمینی (ره) برای میزبانی از نمایشگاه کتاب نیز گفت: کلیات تفاهم میان معاونت و مصلی مورد توافق قرار گرفته است، تنها نگرانی ما بابت اجرای تعهداتی است که مصلی قول آن را داده است. امیدواریم با معرفی مدیران کمیته‌ها و معاون اجرایی نمایشگاه کتاب بتوانیم بر اجرای این تعهدات نظارت بیشتری داشته باشیم و در مورد باقی مسائل باقی مانده نیز به تفاهم برسیم.