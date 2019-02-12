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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۰

توسط مرکز فرهنگی شهرکتاب؛

فراخوان پنجمین دوره‌ جایزه‌ دکتر داوری‌اردکانی منتشر شد

فراخوان پنجمین دوره‌ جایزه‌ دکتر داوری‌اردکانی منتشر شد

فراخوان پنجمین دوره‌ جایزه‌ دکتر داوری‌اردکانی از سوی مرکز فرهنگی شهرکتاب منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی شهر کتاب به منظور تقدیر از دانشجویان دکتری رشته‌ فلسفه، با مشاوره و هم‌فکری، اشراف و حمایت مادی و معنوی دکتر رضا داوری‌اردکانی، پنجمین دوره‌ جایزه‌ دکتر رضا داوری‌اردکانی را برگزار می‌کند.

دانشجویان دوره‌ دکتری رشته‌ فلسفه با گرایش‌های مختلف که در سال ۹۷ از پایان‌نامه‌ خود دفاع کرده‌اند می‌توانند پایان‌نامه‌های خود را حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ۹۸ به دبیرخانه این جایزه به نشانی خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ی سوم، پلاک ۸، کدپستی ۱۵۱۳۶۴۸۳۱۳ ارسال کنند. هیات داوران این جایزه را رضا داوری‌اردکانی، پرویز ضیاء‌شهابی، شهرام پازوکی،  سیدحمید طالب‌زاده، جواد صافیان و علی‌اصغر مصلح تشکیل می‌دهند.

مراسم اهدای جایزه‌ چهارمین و پنجمین دوره در تیر ماه ۹۸ برگزار می‌شود.

کد مطلب 4540031
سارا فرجی

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