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۲۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

تکذیب سخنی منتسب به حدادعادل در فضای مجازی

تکذیب سخنی منتسب به حدادعادل در فضای مجازی

مسئول دفتر غلامعلی حدادعادل انتشار سخنی منتسب به وی را که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده، تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی انتشار نقل قولی منتسب به غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، امیرابراهیم رسولی مشاور و مسئول دفتر وی این سخنان را تکذیب کرد و گفت: متاسفانه برخی درفضای مجازی بدون تحقیق نسبت صحت مطالب، صرفا به بازنشری اقدام می کنند که هیچ مستندی برآن وجود نداشته و کذب است.

وی با اشاره به بازنشرنقل قولی کذب از رئیس فرهنگستان زبان فارسی با این مضمون که «خرید مردم ازمغازه‌هایی که در سردر خود واژه بیگانه استفاده کنند، موجب ناراحتی امام زمان می‌شود»،  آن را یک اقدام غیراخلاقی دانست و گفت: در این بین برخی با اهدافی متفاوت، این نقل قول کذب را بازنشر و واکنش نشان دادند که خود گویای فضای افسارگسیخته مجازی است که افراد را مشغول خود کرده است.

رسولی گفت: رئیس فرهنگستان زبان فارسی گرچه در استفاده از عناوین فارسی تاکید دارد، اما نسبت‌دادن چنین جمله‌ای به وی کذب است. امیدواریم همگی باحفظ اخلاق اسیر فضای مسموم مجازی نشده واز مزایای مفید آن استفاده کنیم.

کد مطلب 4540893

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