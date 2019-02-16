اکران فیلمی با بازی نوید محمدزاده از اسفند/ ماجرای یک قاتل فراری

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آن دو» ساخته بهروز قبادی با بازی نوید محمدزاده، پس از آخرین تغییرات و طی کردن مراحل نهایی فنی در اسفند ماه ۱۳۹۷ به نمایش در می آید.

در این فیلم که به تهیه کنندگی گلریز احتیاطی ساخته شده است علاوه بر نوید محمد زاده، مرضیه خوش تراش، توفیق راموز و عزیز ویسی به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان «آن دو» آمده است: «جوان تهرانی که در منطقه غرب کشور در حال گذراندن خدمت سربازی اش است و به دلیل تخلف از طرف مافوق خود به ماموریتی فرستاده می شود که در این ماموریت او می بایستی یک قاتل فراری را از کردستان به همدان برده و تحویل قانون دهد. سرباز، قاتل را تحویل می گیرد و در طول سفر برای جلوگیری از فرار متهم او را به خودش با دستبند می بندد. جوان قاتل ادعا می کند که بی گناه است و ماجراهای بسیاری در طول سفر برای آن دو رخ می دهد.