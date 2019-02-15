به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه ۲۵ بهمن ماه و در چارچوب دومین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی، آنسامبل آتلاس از کشور دانمارک در تالار وحدت، ارکستر زهی «آرکو» به رهبری ابراهیم لطفی، سیمون آیوازیان نوازنده پیشکسوت گیتار کلاسیک در تالار رودکی تهران به اجرای برنامه پرداختند. این در حالی است که گروه به سرپرستی محمد امین اکبرپور با اجرای چند قطعه مشهور ایرانی در تالار ایوان شمس یکی از بهترین اجراهای جشنواره را تا پایان روز دوم رقم زدند.

ارکستر ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی و خوانندگی وحید تاج در نوبت اول اجراهای روز دوم جشنواره موسیقی فجر تالار وحدت کنسرتی را با اجرای آثاری از فرهاد فخرالدینی، علی تحویدی، جواد لشکری برگزار کردند.

از نکات قابل توجه این کنسرت می توان به تقدیم یکی از قطعات کنسرت با نام «موج» به محمدرضا شجریان توسط وحید تاج اشاره کرد که وی قبل از خوانش این قطعه گفت: قطعه‌ای که در این لحظه اجرا می‌کنیم نامش موج از ساخته فرهاد فخرالدینی با شعری از فریدون مشیری است که پیش از این خوانندگان بسیار خوب و زیادی از جمله استاد محمدرضا شجریان که من آواز را نزد او آموختم، آن را اجرا کردند. به همین بهانه با آرزوی سلامتی برای استاد شجریان این قطعه را به او تقدیم می‌کنیم.

سوییت «ابن سینا»، چهارگاه برای ویولن و ارکستر، «لزگینکا»، «رنگ شرقی»، «موج»، «خوش آمدی»، «بهار من»، ریتم‌های رقص آذربایجان برای نقاره و ارکستر، «شورآفرین « «هورا ستکاتو»، «پرواز زنبور عسل»، «به یاد صیاد»، «دگر چه خواهی»، «خاک مهرآیین» آثاری بودند که در این کنسرت پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

آنسامبل «آتلاس» دانمارک و موسیقی که برای تماشاگر تازگی نداشت

اجرای دوم تالار وحدت در دومین روز از برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر اختصاص به کنسرت آنسامبل «آتلاس» از کشور دانمارک داشت. این گروه در برنامه خود که طی دو بخش و با استقبال نسبتا کم مخاطبان همراه بود به اجرای قطعات «تریو بادی چوبی، اپوس ۲۴» اثر شاهین فرهت، «کوینتت بادی، اپوس ۴۳» اثر کارل نیلسن، «افسوس برای کویینتت» اثر امیر مهیار تفرشی پور، «تریو بادی چوبی، شماره ۱» اثر هرمز فرهت و «سکستت» اثر فرانسیس پولانک پرداختند.

این کنسرت اگرچه می توانست مورد توجه علاقه مندان موسیقی کلاسیک و مجموعه های این چنینی باشد اما به دلیل اینکه پیش از این گروه ها و مجموعه های متعدد داخلی و خارجی آثاری از این دست و حتی با کیفیت تری را نیز به مخاطبان جدی موسیقی در همین جشنواره ها ارائه داده بودند، بنابراین کنسرت آنها چندان برای تماشاگران تازگی نداشت و حتی می توانست در تالار کوچک تری چون تالار رودکی روی صحنه برود که خالی بودن صندلی ها نیز آنچنان چشمگیر نباشد.

از نکات قابل توجه کنسرت، ابراز همدردی ستاد برگزاری جشنواره با با خانواده جان‌باختگان حادثه تروریستی زاهدان بود که پیش از برگزاری کنسرت با قرائت متنی از سوی نماینده جشنواره پیرامون این موضوع صورت گرفت.

ارکستر «آرکو» و اجرای آثار دوره باروک در یک فضای آرام

اولین اجرای روز دوم جشنواره در تالار رودکی اختصاص به کنسرت ارکستر زهی «آرکو» به رهبری ابراهیم لطفی از نوازندگان و مدرسان خوش نام موسیقی کشورمان اختصاص داشت.

این مجموعه موسیقایی که حدود یک سال از فعالیت آن می‌گذرد و چندی پیش نیز اولین کنسرت رسمی خود را در تالار رودکی تهران برگزار کرد، شب گذشته با کنسرت مایستری علی جعفری پویان به اجرای قطعات مختلفی از آهنگسازان مطرح جهان پرداخت.

اجرای ارکستر زهی آرکو با قطعه‌ای از جرج فردریک هندل آغاز شد. «ساراباند» اثری بسیار زیبا در فضای سنگین و آرام است که تم واحد آن در سراسر قطعه توسط کلیه سازها تکرار می‌شود و در بخش‌هایی از این قطعه نقش پررنگ کنترباس‌ها محسوس بود. این قطعه توسط استنلی کوبریک در فیلم‌ «بری لیندون» استفاده شده است.

«کنسرتو گروسو اپوس ۶ شماره ۴»، «آداجیو در سل مینور» از توماسو آلبینونی، اثری یوهان سباستین باخ، «کنسرتو کریسمس» از آرکانجلو کورلی بود از جمله قطعات دیگری بود که در این کنسرت برای مخاطبان اجرا و با استقبال آنها نیز رو به رو شد.

سیمون آیوازیان در تالار رودکی تارخچه گیتار کلاسیک را مرور کرد

سیمون آیوازیان و بابک ولی‌پور دو هنرمند موسیقی کشورمان همزمان با دومین از برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی در تالار رودکی تهران تاریخچه گیتار کلاسیک را در یک کنسرت پژوهشی برای مخاطبان مرور کردند.

این نوازنده پیشکسوت موسیقی کلاسیک در این کنسرت پژوهشی ضمن سخنرانی پیرامون تاریخچه گیتار کلاسیک با همراهی یکی از شاگردانش به نام بابک ولی پور اجراهایی از دوره‌های رنسانس، باروک و کلاسیک را برای مخاطبان در تالار رودکی ارائه داد.

یک اجرای قابل قبول که برای تماشاگران هم خوشایند بود

اما در تالار ایوان شمس تهران که طی روزهای برگزاری سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر میزبان گروه های فعال حوزه موسیقی ایرانی است، گروه «همنوازان سایه» به سرپرستی محمد امین اکبرپور یکی از بهترین و با کیفیت ترین اجراهای جشنواره را تا پایان روز دوم رقم زد.

در این کنسرت تعدادی از آثار دو هنرمند پیشگام موسیقی کشورمان از جمله زنده یاد محمدرضا لطفی و زنده یاد پرویز مشکاتیان به همراه آثاری از محمد امین اکبرپور پیش روی مخاطبان قرار گرفت که به دلیل تسلط گروه روی قطعاتی که تمرین کرده بودند این مجموعه برنامه ها با استقبال تماشاگران مواجه شد.

در بخش نخست کنسرت که با همراهی گروه «سایه ارغوان» برپا شد، قطعات «شورشهناز»، «ستارگی» با مقدمه محمدامین اکبرپور، تکنوازی چهارمضراب محمدامین اکبرپور بر اساس ردیف تار و آواز، «تار و آواز» با شعری از هوشنگ ابتهاج، «دلم تنگ است» با شعری از هوشنگ ابتهاج، به آهنگسازی محمد امین اکبرپور، «نی و آواز» با شعری از هوشنگ ابتهاج، «تار و آواز» با شعری از هوشنگ ابتهاج، «دلتنگ شد گل» با شعری از هوشنگ ابتهاج و موسیقی محمد امین اکبرپور، «سنتور و آواز» با شعری از هوشنگ ابتهاج، «دلم گرفته» با شعری از هوشنگ ابتهاج و موسیقی محمد امین اکبرپور، «شب آمد و دلتنگم» با شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی محمد امین اکبرپور، «زآتش دل» با شعری از هوشنگ ابتهاج و اهنگسازی محمد امین اکبرپور و «رِنگ شهناز» به آهنگسازی محمد امین اکبرپور برای تماشاگران اجرا شد.

این در حالی بود که قطعات «بشارت» با شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی محمدرضالطفی، «تک نوازی تار»، «عاشقان سرمست» با شعری از مجتبی کاشانی و آهنگسازی محمدرضا لطفی، «دو ضربی میرزا حسینقلی» به روایت محمدرضا لطفی، «تک نوازی کمانچه»، «ایرانی» با شعری از جواد آذر به آهنگسازی پرویز مشکاتیان، «ضربی تار و سنتور» اثری از گروه چاوش، «دوضربی عراق» با شعری از فرخی یزدی به آهنگسازی محمدرضا لطفی، «تک نوازی کمانچه»، «ای ایران» با شعری از جواد آذر و آهنگسازی محمدرضا لطفی، «آزادی» با شعر فرخی یزدی و آهنگسازی محمدرضا لطفی، «دلادیدی» با شعری از هوشنگ ابتهاج و موسیقی گروه «چاوش» و «سپیده» با شعر هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی محمدرضا لطفی از جمله آثاری است که در بخش دوم کنسرت با همراهی گروه «همنوازان سایه» به مخاطبان ارائه شد.