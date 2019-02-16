به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آمریکا و چین این هفته مذاکرات تجاری خود را در واشنگتن از سر خواهند گرفت تا در زمان اندکی که از ضربالعجل ترامپ باقی مانده است مشکلات تجاری خود را حلوفصل کنند. هرچند ترامپ روز جمعه مجددا تکرار کرد که احتمالا موعد این ضربالعجل را برای رسیدن به توافق تمدید خواهد کرد و فعلا تعرفههای واردات برای کالاهای چینی افزایش نخواهد یافت.
هم ایالاتمتحده و هم چین پس از ۵ روز مذاکرات تجاری هفته گذشته، در گزارشات خود به پیشرفت در مذاکرات اشاره کردهاند.
ترامپ که جمعه شب در کنفرانس خبری کاخ سفید صحبت میکرد گفت: آمریکا از هر زمان دیگری در تاریخ خود، به یک توافق تجاری واقعی با چین، نزدیکتر شده است. او گفت که باعث افتخار است که در صورت رسیدن به یک توافق تجاری، تعرفهها را حذف کند.
اما او همچنین گفت که مذاکرات بسیار پیچیده است.
منشی خبری کاخ سفید، سارا سندرز، گفت: مذاکرات با جزئیات بسیار و فشردگی بالا، باعث شده است که در بین دوطرف پیشرفت حاصل شود، هرچند هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.
ترامپ همچنین گفت که اگر ببیند مذاکرات در مسیر درستی پیش میرود و احتمال دستیابی به توافق تجاری بالاست، ۶۰ روز دیگر پس از ضربالعجل ۱ مارچ، نرخ تعرفه کالاهای چینی را بالا نمیبرد.
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