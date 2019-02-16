به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «خلوت بی زمان» با نوازندگی سنتور حمید مرادیان و نوازندگی ویولا بابک کوهستانی توسطر نشر «آوای مهربانی» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در توضیح این آلبوم آمده است: «خلوتِ بی زمان پس از آلبوم «باغهای معلق انگور» دومین تلاش گروه گاه برای خلق موسیقی دوبعدی، به مفهومِ شنیدن همزمانِ دو زیبایی شناسی موسیقایی متفاوت است. در این همنشینی نوازنده ها بنا دارند بدون وارد شدن در حریم جمله بندی یکدیگر تنها از جهت احساسی و روندِ فرمال با هم همراه شده و موسیقی را پیش ببرند. این موسیقی بر مبنایِ بداهه ای هدفدار خلق شده است که با تکیه بر اشتراکات و شباهت های مدال، با حفظ تفاوت های جمله بندی و تاکیدهای ملودیک سعی در پیش بردن موازیِ دو فرهنگ موسیقایی دارد.

در این آلبوم موسیقی دستگاهی ایران و یکی از فرهنگ های کهنِ موسیقی اروپای شرقی و مرکزی در کنار هم شنیده می شوند. این آلبوم توسط نشر آوای مهربانی منتشر شده است.»