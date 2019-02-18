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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

فدراسیون کشتی برنامه‌های دو ماه آینده خود را اعلام کرد

فدراسیون کشتی برنامه‌های دو ماه آینده خود را اعلام کرد

فدراسیون کشتی در دو ماه آینده برگزاری ۱۱ مسابقه داخلی و بین المللی و حداقل حضور در هشت مسابقه برون مرزی را در برنامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کشتی کشور در دو ماه آینده ۱۱ مسابقه داخلی و بین المللی را برگزار خواهد کرد. همچنین تیم های کشتی ایران حداقل در هشت مسابقه برون مرزی شرکت می کنند. تیم های ملی بزرگسالان که خود را برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو آماده می کنند ۸ مرحله اردو را تا زمان حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در برنامه دارند.

علاوه بر این تیم های نوجوانان، جوانان،  نونهالان، کشتی آلیش ، کلاسیک بانوان و کشتی پهلوانی و ساحلی نیز برنامه های خود را پیگیری می‌کنند.

بخشی از برنامه های فدراسیون کشتی از اسفندماه تا دهم اردیبهشت ماه سال آینده به شرح زیر است:

 حضور تیم کشتی فرنگی در اردوی مشترک در مجارستان- ۲۸ بهمن ماه تا ۲ اسفندماه
 فصل چهارم و پایانی لیگ کشتی کلاسیک بانوان - تهران – ۳ اسفندماه
 مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی ساحلی برای حضور در رقابت های گزینشی جهان- آبادان ۳ اسفندماه
حضور تیم کشتی فرنگی در مسابقات جایزه بزرگ مجارستان – ۴ و ۵ اسفندماه
حضور تیم کشتی آزاد در تورنمنت نیکولا پتروف بلغارستان – ۹ تا ۱۲ اسفندماه
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان- تهران یا مراغه- ۱۲ تا ۱۷ اسفندماه
رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان- رشت – ۱۹ تا ۲۴ اسفندماه
حضور تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال(امید) در رقابت های جام جهانی- یاکوتسک روسیه- ۲۵ و ۲۶ اسفندماه
حضور تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی زیر ۲۳ سال(امید) در رقابت های قهرمانی آسیا در مغولستان- ۱ تا ۵ فروردین ماه سال ۹۸
مسابقات گزینشی بازهای ساحلی جهان ۹ و ۱۰ فروردین ماه ۹۸ در پرتغال یا اسپانیا
رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام شاهد در رده جوانان – ۴ تا ۶ اردیبهشت ماه ۹۸
حضور تیم های ملی کشتی آزاد وفرنگی بزرگسالان در رقابت های قهرمانی آسیا در چین- ۳ تا ۸ اردیبهشت ماه ۹۸
رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام گرامیداشت فردوسی زیر ۱۵ سال- مشهد – ۶ اردیبهشت ماه ۹۸
رقابت های بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام یادگار امام (ره) در رده سنی نوجوانان – ۱۱ تا ۱۳ اردیبهشت ماه۹۸

کد مطلب 4545385

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