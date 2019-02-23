جزئیات پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۸ بندهای الحاقی ۶ و ۷ به تبصره ۹ را به تصویب رساندند.
مطابق با بندالحاقی ۶ تبصره ۹، در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سیام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند.
همچنین وکلای ملت در ادامه جلسه بند الحاقی ۷ به این تبصره را تصویب کردند که بر اساس آن درآمد سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامههای مهارت مندرج در ردیفهای ۱۴۰۲۱۱،۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۱۰۳ جدول شماره(۵) اختصاصی تلقی میشود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.
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