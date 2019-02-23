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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

در صحن علنی مشخص شد؛

جزئیات پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی در سال آینده

جزئیات پرداخت مالیات توسط آستان قدس رضوی در سال آینده

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روند پرداخت مالیات از سوی آستان قدس رضوی در سال آینده را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۸ بندهای الحاقی ۶ و ۷ به تبصره ۹ را به تصویب رساندند.

مطابق با بندالحاقی ۶ تبصره ۹، در راستای تحقق ماده(۷۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند.

همچنین وکلای ملت در ادامه جلسه بند الحاقی ۷ به این تبصره را تصویب کردند که بر اساس آن درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهینامه‌های مهارت مندرج در ردیف‌های ۱۴۰۲۱۱،۱۴۰۱۶۱، ۱۴۰۱۰۳ جدول شماره(۵) اختصاصی تلقی می‌شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

کد مطلب 4549686
زهرا علیدادی

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