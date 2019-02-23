به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عسگراولادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به انتقادات بانک مرکزی از عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: از سال ها قبل صادرات خود را آغاز کرده ام و زمانی که صادرات من آغاز شد، رئیس کل بانک مرکزی و روابط عمومی آن هنوز به دنیا نیامده بودند که من کسب و کار صادراتی داشته ام و اکنون حرف های دروغی را مبنی بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به من نسبت می دهند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بانک مرکزی مدعی است که ۱۶ میلیون دلار صادرات داشته ام در حالی که در شش ماهه ابتدای امسال صادرات من کمتر از یک میلیون دلار بوده و اکنون نیز کار صادرات را به دلیل عدم توانایی در بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما متوقف کرده ام.

وی تصریح کرد: برای من جای تعجب است که چرا بانک مرکزی اسرار یک تاجر را منتشر می کند و این در شرایطی است که بانک مرکزی حاضر نیست با من حرف بزند و باید اکنون پاسخ دهد که به استناد کدام مدارک این اتهام را به من وارد کرده است و این در شرایطی است که تمام دفاتر و اسنادم را برای صادرات به مراجع صالح ارائه خواهم کرد.

عسگراولادی گفت: من ارز حاصل از صادرات را نمی توانم به سامانه نیما بیاورم، چرا که خریدار کالای صادراتی من حاضر نیست واریز ارز را به این سامانه داشته باشد، بنابراین باید بانک مرکزی این وضعیت صادرکنندگان را نیز درک کند.

سفارت چین را من برای همتی جور کردم

وی افزود: فردی که رئیس کل بانک مرکزی شده روز قبل از ریاست خود، با من ملاقات داشت و قرار بود پیش از آن سفیر چین شود که دو هفته هم این مسئولیت را به عهده داشت و البته ما هم سفارت را برای او جور کردیم، بنابراین اکنون حاضر هستم جلسه گذاشته و تمام اسناد رفع تعهد ارزی را ارائه نمایم اما خریدار من سامانه نیما نمی شناسد.

همچنین در این نشست خبری مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اقتصاد ایران هم اکنون در شرایط خاص و ویژه ای به سر می برد، گفت: اقتصاد ایران در شرایط کنونی با توجه به تحریم های پیش رو شرایط عادی را سپری نمی کند و البته این به مفهوم آن نیست که برای آن راهکاری وجود داشته باشد بلکه به طور قطع بخش خصوصی می تواند این وضعیت را مدیریت نماید.

وی افزود: شرایط کنونی مرد جنگی می خواهد و اگر معتقدید در جنگ اقتصادی با آمریکا قرار دارید باید اتاق فکر دوره جنگ تشکیل داده و مردان جنگی را در آن به کار بگماریم. بر این باورم ظرف سه چهار ماه آینده براساس تحلیل های اقتصادی حتما شرایط اقتصادی بسیار بهبود خواهد یافت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: نوع دیگری از تعامل با نظام باید میان بخش خصوصی شکل گیرد و قطعاً افرادی که سوابق فعالیت آنها در عرصه های اقتصادی روشن و مشخص بوده و کارنامه درخشانی داشته اند، می توانند در شرایط کنونی مشکلات اقتصادی را حل نمایند.

حریری اظهار داشت: وضعیت کنونی زمان مانور افرادی که خاص کشورهای دیگر در جیبشان است که با سختی روزگار فرار کنند، نیست و مردانی می خواهد که بتوانند ظرفیت مدیریت شرایط جنگی را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در رتبه بندی اتاق های بازرگانی مشترک که از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفته، اتاق بازرگانی چین و عراق توانستند رتبه مناسبی را کسب کنند، گفت: ما در شرایط جنگی و تحت فشار، در قالب اتاق بازرگانی ایران و چین به عنوان نماینده بخش خصوصی و چشم نظام ، روابط ایران و چین را ادامه داده و علیرغم تبلیغاتی که در فضای مجازی علیه چین مطرح می شود، این کشور همچنان شریک مالی ما به لحاظ صادرات و واردات است و ۲۵ درصد مبادلات فرامرزی ما را تشکیل می دهد. پس ما نگاه بلندمدتی به چین داریم.

همچنین در این نشست سید حمید حسینی دبیر کل اتاق بازرگانی اتاق مشترک ایران و عراق نیز با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: اتاق های بازرگانی مشترک، نقش بسزایی در مدیریت فضای کنونی دارد که بر این اساس ما نیز در اتاق بازرگانی ایران و عراق تلاش داریم تا شرایط را به گونه ای پیش ببریم که اقتصاد ایران با کشورهای همسایه در تعاملات جدی باشد.

وی افزود: اتاق بازرگانی تهران خود را نماینده بنگاه های کوچک و متوسط اعلام کرده که به نظر می رسد علیرغم حمایتی که باید بنگاه های کوچک و متوسط داشته باشد باید به کلان اقتصاد نیز بپردازد.

حسینی شبکه سازی و بازارسازی را از جمله ضروریات امروز اتاق بازرگانی اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: اتاق های بازرگانی مشترک می توانند در این قالب نقش آفرین باشند در حالی که تاکنون تحرک چشم گیری از آنها به چشم نمی خورد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری گفت: اتاق هوشمند اتاقی کارآمد در اقتصاد است که در شرایط تحریم پاسخگو است، این در حالی است که اقتصاد هوشمند از دام تله‌های اقتصادی در امان خواهد بود و ما نیز تلاش خواهیم کرد که این نقش را از سوی بخش خصوصی ایفا کنیم.

حسینی گفت: در مباحث فساد، قاچاق، بروکراسی اداری و عدم شفافیت باید نقش آفرین بوده و انحصار را از پیش پای اقتصاد برداریم.

همچنین محمدرضا بهزادیان رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران گفت: اتاق های بازرگانی جایگاه بسیار بالایی دارند و فعالان اقتصادی سربازان اقتصادی به شمار می آیند پس باید اتاق های بازرگانی مستقل و قدرتمند باشد. این در حالی است که باید گزارش هایی همچون تفریغ بودجه، راه اندازی دفتر نمایندگی لندن، اتاق بازرگانی تهران و گزارش های شفاف از عملکرد اعضا را ارائه دهند.