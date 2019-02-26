به گزارش خبرنگار مهر، مجمع بانک مرکزی ساعتی دیگر در ساختمان میرداماد برگزار می‌شود و علیرغم تاخیرهای صورت گرفته برای برگزاری آن، قرار است که حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در این جلسه حضور یابد و برخی منابع رسمی خبر داده اند که قرار است تصمیمات مهمی در رابطه با ساماندهی بازار ارز در این جلسه اتخاذ و اعلام شود.

یک منبع آگاه در بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز با حضور رئیس‌جمهور، قرار است که آغاز به کار رسمی بازار متشکل ارزی رسما اعلام شود.

بازار متشکل ارزی چطور کار می‌کند؟

بازار متشکل ارزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل خواهد شد تا ارزها در آن به صورت نقد، مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن، در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.

ساختار این بازار، بر اساس مطالعات و بررسی های انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی با بانک ها و صرافی ها تهیه و مجمع موسس این شرکت، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ١٨ دی ماه سال جاری آغاز به کار کرده است.

مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه اندازی و سایر روش های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می یابد.

بازار کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام شده و بر اساس دستور العمل های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد. ضمناً سیستم سفارشات و معاملات(Order Driven) مبتنی بر سفارش خواهد بود .

بر اساس ارزیابی های فنی، سامانه معاملات ICE که یکی از زیرساخت های استاندارد در چارچوب های معاملاتی است جهت استفاده به عنوان زیر ساخت معاملاتی تعیین گردیده و زیرساخت سخت افزاری نیز انتخاب و نهایی شده است.

سهامداران بازار متشکل ارزی چه کسانی هستند؟

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس، اعلام کرد که هیچگونه معامله‌ای از بازار متشکل ارزی، در بازار سرمایه انجام نخواهد شد و فرابورس تنها سهامدار است. در بخشی از نامه ارسالی از سوی هامونی آمده است: ساختار بازار متشکل ارزی، بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی شده با بانکها و صرافی‌ها تهیه شده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خودانتظام انجام می‌گردد.

وی به این نکته هم اشاره کرده که بازار مزبور بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت آن بانک محترم فعالیت خواهند داشت، لذا هیچگونه معاملاتی از این بابت، در بازار سرمایه انجام نخواهد شد و در مقطع کنونی شرکت فرابورس، صرفا به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره در آن شرکت حضور دارد. خبرگزاری مهر تصویر و متن کامل نامه مدیرعامل فرابورس به جعفروند، رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار را منتشر کرد:

جناب آقای جعفروند

رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام

احتراما پیرو نامه شماره ۹۲۰۹۴/۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ مبنی بر افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص سرمایه گذاری در شرکت در شرف تاسیس سهامی مدیریت بازار متشکل ارزی، بدینوسیله به استحضار می‌رساند ساختار این بازار بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت آن بانک محترم فعالیت خواهند داشت، لذا هیچگونه معاملاتی از این بابت، در بازار سرمایه انجام نخواهد شد و در مقطع کنونی شرکت فرابورس، صرفا به عنوان سهامدار و عضو هیات مدیره در آن شرکت حضور دارد.

بر اساس مصوبه مجمع موسسین مبلغ کل سرمایه و سرمایه پرداخت شده شرکت «سهامی مدیریت بازار متشکل معاملات ارزی» به ترتیب ۲۰۰ میلیارد ریال و ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است، لذا سرمایه‌گذاری این شرکت با توجه به درصد سرمایه گذاری(۲۰درصد) مبلغ ۴۰ میلیارد ریال خواهد بود که مبلغ ۲۰ میلیارد ریال آن پرداخت و الباقی در تعهد شرکت باقی خواهد ماند.

لازم به ذکر است با توجه به موارد فوق الذکر، سرمایه گذاری مذکور آثار سود و زیاد چندانی بر عملکرد سال ۱۳۹۷ این شرکت نخواهد داشت.

امیر هامونی

مدیرعامل