اختلافات در دولت نباید منجر به استعفا شود/ استعفا نشان ضعف است

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص استعفای وزیر امور خارجه گفت: رئیس جمهور زمانی که کابینه دوازدهم را به مجلس ارائه کرد، گفت برخی از وزرا برند این دولت هستند.

نماینده مردم همدان در مجلس ادامه داد: متأسفانه طی سال‌های اخیر و زمانی که شرایط سخت‌تر شده و باید وزرا به صورت جهادی کار کنند این برندها یکی یکی استعفا می‌دهند و می‌روند. وزیر بهداشت، وزیر راه و وزیر امور خارجه استعفا می‌دهند.

وی افزود: اگر واقعا در داخل کشور اختلافاتی وجود دارد آقای رئیس‌جمهور باید مدیریت کند. نباید اختلافات درونی دولت منجر به استعفا شود.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: زمانی که ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و وزیر امور خارجه که فرمانده جبهه دیپلماسی ماست و باید ارتباطات ایران را در سطح بین‌المللی افزایش دهد تا بتواند به اقتدار جمهوری اسلامی کمک کند، استعفا می دهد. استعفا تحت هر شرایط کاری پسندیده نیست و نشان از ضعف است.

وی افزود: من از وزیر امور خارجه و آقای رئیس‌جمهور می‌خواهم حتما در این رابطه توضیح دهند که این استعفاها بر مبنای چه تفکری شکل می‌گیرد.

حاجی بابایی گفت: احساس می‌کنیم اقداماتی در کشور در حال شکل گیری است که با اقتدار ملی هماهنگی ندارد.