به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ناظمپور نوازنده، آهنگساز و سرپرست گروه عود «زریاب» در آستانه برگزاری کنسرت روز ۱۱ اسفندماه این مجموعه موسیقایی در تالار وحدت تهران توضیح داد: به اعتقاد من مهم ترین ویژگی کنسرت پیش رو که شاید آن را از سایر کنسرتها در ایران متمایز میکند، این است که برای اولین بار در ایران سه نسل ساز باهمدیگر همنوازی و گفتگو میکنند.
وی افزود: این کنسرت بر اساس آلبوم «زریاب» من که قبلأ منتشر شده بود طراحی واجرا میشود، با این تفاوت که با بهره گیری از انواع دیگر ساز گیتار آن را به فرم وسیعتری نسبت به آلبوم اجرا خواهم کرد. آلبوم زریاب در زمان انتشار از سوی مخاطبان بسیار مورد استقبال قرار گرفت و به نوعی برای خود من هم در حکم شیرینترین و عزیزترین اثرم را دارد. البته پس از انتشار آلبوم مرتب از سوی علاقه مندان این اثر پیشنهاد کنسرت آن داده میشد اما بالاخره به همت مؤسسه راد نواندیش تصمیم به اجرای این کنسرت به شکل وسیعتر از آلبوم گرفتم. این کنسرت شامل دو بخش است که بخش اول تک نوازی خواهم داشت وقطعاتی از ساختههای خود در فضای موسیقی ایرانی وهمچنین قطعاتی از موسیقی کلاسیک جهانی را با ساز عود اجرا میکنم. در قسمت دوم هم با همکاری گروه عود «زریاب» آلبوم زریاب را اجرا میکنم.
ناظم پور در پاسخ به این سؤال که چرا نام «زریاب» را برای گروه و آلبوم خود انتخاب کرده، توضیح داد: زریاب یا علی ابن حسن نافع موسیقیدان و نوازنده عود ایرانی است که در دوران عباسیان ساز عود را به آندلس (اسپانیای کنونی) برد و از آنجا این ساز را به جهانیان معرفی کرد. پژوهشگران تاریخ عود وی را مخترع گیتار و اولین مؤسس هنرستان موسیقی به شکل کنونی در اروپا میدانند. همین موضوع نیز بهانهای شد تا نام گروه را «زریاب» انتخاب کنم که تصور میکنم مناسب ترین گزینه برای انتخاب نام بود.
کنسرت همنوازی عود و گیتار «زریاب» به سرپرستی و آهنگسازی مجید ناظم پور ساعت ۲۱:۳۰ روز شنبه یازدهم اسفندماه به همت موسسه فرهنگی هنری «رادنواندیش» و همکاری موسسه فرهنگی هنری «سرای عود زریاب» در تالار وحدت تهران برگزار میشود. در این کنسرت که با همنوازی ساز باستانی عود و همراهی انواع گیتار و سازهای کوبهای همراه خواهد بود، قطعاتی منتخب از آلبوم پرمخاطب «زریاب» به آهنگسازی مجید ناظم پور نوازنده شناخته شده عود، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی اجرا میشود. آهنگساز در این اثر کوشیده بود تا سه ژانر موسیقایی ایرانی، عربی و فلامنکو را در هم آمیخته و فضایی جدید را خلق کند.
ناظم پور در این کنسرت تصمیم دارد محتوای آلبوم «زریاب» را که جزو پرشنوندهترین موسیقیهای پخش شده از رادیو است، به شکل وسیعتر به همراه سازهای مدرن الکترونیک اجرا کند.
امیرحسین حمیدی نوازنده گیتار، بنیامین مباشر امینی نوازنده گیتار، سهراب علیجانی نوازنده گیتار بیس، شایان میرغفوری نوازنده گیتار الکتریک، سیاوش معصومی نوازنده کوزه، مهرزاد املشی نوازنده کاخن و داربوکا، افشین هنرور نوازنده بندیر و تمبک و مجید ناظم پور آهنگساز، سرپرست گروه و نوازند عود، گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل میدهند.
کنسرت هم نوازی عود و گیتار «زریاب» به سرپرستی و آهنگسازی مجید ناظم پور ساعت ۲۱ روز شنبه یازدهم اسفندماه در تالار وحدت برگزار خواهد شد.
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