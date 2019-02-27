«دستگاه» در گالری هدایت برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، «دستگاه» عنوان هفتمین نمایشگاه انفرادی بهداد لاهوتی که تا ۱۸ اسفندماه در گالری هدایت برپاست.

بهداد لاهوتی درباره «دستگاه» گفت: ایده نمایشگاه «دستگاه» در امتداد اثر «صلح برای همسایه» که در بینال مجسمه‌سازی پنجم نمایش داده شد، شکل گرفت. آن اثر متشکل از ۳۶۵ قطعه از اعضای بدن انسان بود که با باند گچی ساخته شده بود و پوسته یک کره ۲ متری را پر می کرد.

وی افزود: اتفاقات، تفکرات و حواشی زندگی خودم و جامعه معمولاً موضوعات کاری من هستند و دوست دارم آثارم برای مخاطب سوال به وجود آورند و آنها را به تفکر وا دارد. بی‌شک اتفاقاتی که در جهان و خاورمیانه رخ می دهد مثل جنگ ها، اخبار، اتفاقات و... من را متاثر و این موضوعات به نوعی هنگام خلق اثر ذهن مرا درگیر خود می کنند.

لاهوتی عنوان کرد: پروژه دستگاه متشکل از یک چیدمان به همراه صدا و متن کناری است. صدای این اثر حاصل شمارش رج ها و برخورد قطعات در هنگام نصب به همراه صدای ماشین فرش بافی است. متن مانند فرش و صداگذاری هویتی مستقل دارند و هر یک تلاش می کنند تا ابعاد مختلفی از اثر را برای مخاطب به نمایش بگذارند.

در کنار نمایشگاه دستگاه، گالری هدایت تعدادی از مجسمه های اخیر و پیشین بهداد لاهوتی را در بخش دیگر گالری به نمایش گذاشته است.

نمایشگاه «دستگاه» تا ۱۸ اسفندماه جز سه شنبه ها از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در گالری هدایت واقع در خیابان نجات اللهی کوچه ششم پلاک ۱۵ میزبان علاقه مندان خواهد بود.