به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری روز شنبه یازدهم اسفند پس از جلسه مجمع تشخیص اظهار کرد: تا کنون چندین جلسه در مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو، که از سوی مجلس به مجمع تشخیص آمده، برگزار شده است.

وی افزود: در این جلسات نسبت به ابعاد مختلف امنیتی و اقتصادی در مورد پالرمو بحث کردیم و اعضای مجمع و نمایندگان دولت هم نظرات خود را اعلام کردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: پس از آنکه مصوبه CFT به مجمع رسید و به دلیل همپوشانی و ملاحظاتی که بین دو لایحه پالرمو و CFT وجود دارد، مقرر شد بررسی لایحه پالرمو با تأخیر صورت بگیرد تا کارشناسان مربوط به CFT هم حضور داشته باشند، بنابراین نمایندگان دولت و مجلس هم موافق تأخیر در رسیدگی به پالرمو بودند.

رضایی افزود: در سال جدید بررسی دو لایحه را در دستور کار قرار می‌دهیم و در این میان رفتار FATF هم مورد توجه است زیرا از سوئی اقدامات ایران را تحسین کرده و از سوی دیگر ابهاماتی داشته است. هر چه رفتار FATF سازنده باشد در نظر مجمع تأثیر دارد.

وی در ادامه به رفتار اروپایی‌ها اشاره کرد و گفت: رفتار اروپایی‌ها در تصمیم مجمع تأثیر دارد چراکه در برجام از آنها راضی نیستیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص اظهار نظرها در خصوص تأخیرهای بررسی مجمع در پیوستن به پالرمو، تاکید کرد: لازم است به دیپلماسی فرصت داده شود و از سوی دیگر باید طرف مقابل هم ضمانت‌هایی به ایران بدهد.

رضایی خاطر نشان کرد: هر موضوعی که مربوط به معیشت و اقتصاد مردم باشد در اولویت مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی درپاسخ به پرسشی مبنی بر مانور رسانه‌های بیگانه درباره FATF گفت: شرایط ما با دیگر کشورها یکی نیست و باید همه کارشناسان نظر دهند. شاید اگر ما هم تحریم نبودیم به شکل دیگری کار کارشناسی درخصوص FATF انجام می‌دادیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رأی گیری عمومی از مردم درخصوص پیوستن به FATF ، گفت: قانون اساسی راهکار برون رفت از بن‌بست‌های سیاسی را مشخص کرده و هرکسی غیر از این را بگوید خلاف قانون صحبت کرده است.

رضایی در مورد فشارهایی که به مجمع درخصوص لایحه پالرمو وارد می‌شود، گفت: فضایی درست کردند تا مجمع بدون کار کارشناسی بررسی‌ها را انجام دهد. عده‌ای نگران نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. اگر نظارت مجمع قوی‌تر باشد بسیاری از تخلفات میلیاردی نخواهیم بود.

وی با بیان اینکه فشارها به مجمع طی یکسال اخیر و از زمان تشکیل هیئت عالی نظارت افزایش یافته است، گفت: نظارت‌های مجمع می‌تواند جلوی تخلفات از اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام را بگیرد.