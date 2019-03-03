همه برای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر یکشنبه در اجتماع بزرگ طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم که در لبیک به بیانیه گام دوم انقلاب در مدرسه فیضیه قم برگزار شد، اظهار کرد: تقویت انقلاب امروز تقویت اسلام و تشیع و مکتب اهل بیت (ع) است.

وی در ادامه گفت: این تجمع این پیام را دارد که حوزه انقلابی بوده، انقلابی هست و تا آخر نیز این خط را ادامه خواهد داد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان ابراز کرد: در این گام مقدس بزرگان، علما، اساتید و مراجع تقلید پیشگام هستند و حمایت همه جانبه خود را اعلام کردند تا این پیام عمیق اجرایی شود و این به معنای این است که دشمنان آرزوی انزوای حوزه از انقلاب و نظام را به گور خواهند برد.

وی بیان کرد: معنای حضور در این اجتماع این است که این حرکت آغاز راه است و این پیام نقشه راه است، نقشه راهی که در گام دوم انقلاب باید اجرایی شود، اگر تبیین پیام مهم رهبری محدود به این تجمعات شود جفا به این پیام است و آنچه مهم است اجرایی شدن آن است و همه باید برای آن تلاش کنند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه در همان ابتدای صدور پیام از سوی رهبری جامعه مدرسین کمیته‌ای برای پیگیری آن تشکیل داده است، گفت: از همه اساتید، روحانیون تقاضا دارم پیشنهادات و راه حل‌های خود را برای اجرای هرچه بهتر این بیانیه به کمیته مربوطه اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه ۵۷ سال در این کشور اخلاق ستیزی، دین ستیزی، مردم ستیزی و استقلال ستیزی حاکم بود، افزود: متأسفم که چرا بعضی‌ها دیروز سیاه را نمی‌فهمند، دیروزی که خفقان موج می‌زد و به روحانیت به جرم دین مداری اهانت می‌شد؛ امروز افرادی با کمال وقاحت می‌گویند آزادی دیروز بیشتر از آزادی امروز بود که این افراد خفقان طاغوت را درک نکرده‌اند و با این حرف‌هایشان آب به آسیاب دشمنان اسلام می‌ریزند.

استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: امروز نگاه کنید همسایگان ما در چه وضعی هستند؛ ما برای همه دنیا آرامش و ثبات می‌خواهیم اما ایران در حلقه‌ای از آتش گلستان است چرا این نعمت بزرگ و نعمت امنیت را نمی‌بینیم.

مردم ایران به رشد سیاسی رسیدند

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه در عرصه علم و فناوری از جمله کشورهای پیشرفته قرار داریم و در ایجاد زیر ساخت‌های عمرانی و به اوج رساندن مشارکت‌های مردمی و خدمت رسانی سرآمد هستیم، افزود: به برکت انقلاب اسلامی مردم پای صندوق‌های رأی آمدند و امروز به هرکجا پا می‌گذاریم رشد سیاسی را در بین مردم مشاهده می‌کنیم.

وی ادعای برخی مبنی بر اینکه در این سال‌ها هیچ گامی در مسیر عدالت برداشته نشده را خلاف واقع دانست و گفت: حضور گسترده مردم و جوانان در مراسم‌های معنوی و دینی همچون اعتکاف و عزاداری‌ها نشان می‌دهد که تیر دشمن به سنگ خورده است.

آیت الله خاتمی ابراز کرد: بعد از شوروی سابق آمریکا می‌خواست ابرقدرت بی‌رقیب جهان شود اما کسانی که به فضل خدا آمریکا را به زیر کشاند و مقابل آن ایستاد ملت بزرگ ایران بود.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری چند عنصر را در آینده انقلاب مؤثر دانستند که اگر آن‌ها را در خود تقویت کنیم آینده افتخار آمیز را پیش رو خواهیم داشت، این عناصر عبارت هستند از: علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد قوی، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال آزادی و عزت ملی در روابط خارجی، مرز بندی با دشمنان و سبک زندگی دینی.

بی حجابی‌های موجود توطئه دشمن است

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان با بیان اینکه باید ایمان به خداوند را در خود تقویت کنیم و به وعده‌های خدا ایمان داشته باشیم، گفت: آنچه انقلاب را ایجاد کرد و آن را نگه داشت ایمان و باور به خدا بود که اکنون می‌خواهند این باور را کم کنند؛ برخی بی دینی‌ها، ساده انگاری است که تصور کنید عادی رخ داده، بی حجابی‌های موجود توطئه دشمن است؛ تا کی باید بشنویم فلان نمایشگاه و یا همایش و کنسرت با وضع نامناسب برگزار می‌شود، مسئولان فرهنگی به کجا می‌روید.

وی با تأکید بر اینکه اگر بخواهید این اهدافی که که رهبری فرمودند را دنبال کنیم باید دین را تقویت نمائیم گفت: عنصر دیگر در این مسیر اطاعت از ولایت فقیه است؛ ولی فقیه از نظر ما تنها رهبر سیاسی نیست و جانشین عام امام زمان (عج) است.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه مردم الگوی وفاداری به ولایت را در این چهل سال به خصوص در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال به خوبی نشان دادند، اظهار کرد: مسئله وحدت و همدلی در بین همه اقشار و نظام وجود دارد و مردمی که صابون گرانی‌های افسار گسیخته به تنشان خورده است و فشار را لمس کردند اما آمدند تا بگویند به انقلاب و نظامشان وفادارند و این مسئولان هستند که باید بیشتر تلاش کنند.

وی با اشاره به اینکه مردم از انقلاب و اصول انقلاب جدا نخواهند شد و این مسئولان نظام هستند که باید خود با اصول نظام و انقلاب تطبیق دهند، گفت: ما حوزویان یک مجموعه هستیم که در رأس آن مراجع عظام تقلید از جمله رهبری قرار دارند؛ مراجع جمعی را به عنوان شورای عالی حوزه منصوب کردند و شواری عالی مدیری را برای حوزه نصب کرد؛ حال به عنوان کسی که سومین دوره در این شورا حضور دارد می‌گویم همه اعضای شورای عالی مخلصانه و بدون هیچ چشم داشتی تصویب کردیم تا ریالی حقوق و حق الجلسه دریافت نکنیم و تمام دغدغه ما این است که آرمان‌های رهبری و مراجع را اجرایی کنیم.

عضو شورای عالی حوزه علمیه تصریح کرد: تردید نکنید دغدغه معیشت طلاب و روحانیون دغدغه اول شورای عالی و مدیریت است و با تمام وجود از مشکلات همه مردم در رنج هستیم به خصوص طلاب.

وی با بیان اینکه رشد، ارتقای علمی و معنوی طلاب به خصوص جوان‌ها برای ما آرمان است و شورای عالی حوزه خود را خادم طلاب می‌داند، تأکید کرد: ما یک مجموعه هستیم و باید حواسمان جمع باشد مبادا کسانی بخواهند شکافی در این مجموعه ایجاد کنند.

جریان‌هایی در کشور ناراضی پروری می‌کنند

آیت الله خاتمی با بیان اینکه با همراهی مردم است که انقلاب مانده و خواهد ماند، افزود: به عنوان طلبه‌ای که در متن مردم هستم احساس می‌کنم جریان‌هایی در کشور ناراضی پروری می‌کنند که امروز بدترین منکر همین است؛ اگر مردم همراه باشند انقلاب اسلامی خواهد ماند و این فشارها و تحریم‌ها خط پایان دشمن است و ملت ایران آنچنان مقاومت می‌کند که آمریکا را به روز ذلت خواهد کشاند.

وی از عناصر دیگری که ما را به قله می‌رساند مقاومت و ایستادگی دانست و مطرح کرد: با صبوری و تقوا تمام توطئه‌های دشمنان به خودشان بر خواهد گشت؛ دشمن می‌خواهد ملت ایران را خسته معرفی کند در حالی که ملت نشان دادند خسته نمی‌شوند ولی دشمن را خسته خواهند کرد.

ملت اجازه نمی‌دهد مستکبران از طریق لوایح استکباری بر کشور مسلط شوند

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه عزت ملی، استکبار ستیزی و عظمت امروز ملت، از رهگذر مقاومت چهل ساله در برابر دنیای استکبار است، گفت: دشمنان در پی آن هستند دزدهایی را که چهل سال پیش از در بیرون کردیم را از پنجره لوایح استکباری دوباره برگردانند ولی بدانند این آرزو را به گور خواهند برد.

وی افزود: این ملت اجازه نخواهد داد بار دیگر مستکبران از طریق لوایح استکباری بر کشور وارد شوند.

آیت الله در ابتدای این مراسم از آیت الله مصباح یزدی قدردانی کرد و افزود: این عالم خود یک بهجت ناشناخته است و از خداوند می‌خواهیم سایه این بزرگان را همچنان بر سر ما مستدام بدارد.