ماجرای «آبراموویچ» و «زنیت» الگویی برای دربی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، تراکتور در این فصل در حالی به مصاف ماشین سازی تبریز می‌رود که مالکیت هر دو باشگاه خصوصی در نهایت به نوعی یکسان است و این تقابل طبیعتاً از جهاتی موجب اعتراض سایر مدعیان قهرمانی در رقابت با سرخ‌های تبریزی می‌شود.

ماجرای مالکیت آبراموویچ در باشگاه زنیت روسیه شبیه‌ترین نمونه خارجی به این اتفاق است. زمانی که آبراموویچ به تازگی باشگاه چلسی را خریده بود همزمان مالکیت زنیت روسیه را در اختیار داشت که این مسئله مورد اعتراض یوفا قرار گرفت.

بر اساس قوانین یوفا امکان حضور دو باشگاه در یک تورنمنت با مالکیت واحد وجود ندارد و این در حالی بود که هر دو باشگاه چلسی و زنیت در لیگ قهرمانان اروپا حاضر بودند. در این شرایط طبیعتاً تیم‌های رقیب به احتمال وقوع تبانی در چنین تقابلی اعتراض داشتند و بر همین اساس در قوانین رقابت‌ها پیش بینی شده که مالکیت یکسان موجب ممانعت از حضور دو باشگاه در یک تورنمنت می‌شود.

آبراموویچ بر مبنای همین قانون همکاری با باشگاه زنیت روسیه را قطع کرد و تنها به عنوان مالک و حامی باشگاه چلسی فعالیت خودش را در فوتبال اروپا دنبال کرد.

با این وجود به نظر می‌رسد در مسابقات لیگ و جام حذفی باشگاههای کشور به چنین الگویی توجه نشده و دو باشگاه با مالکیت یکسان در این رقابت‌ها حضور دارند که طبیعتاً این موضوع در شرایط حساس جدول موجب اعتراض رقبا می‌شود.