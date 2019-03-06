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۱۵ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۷

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی خبر داد؛

ایجاد ۵ هزار شغل توسط کمیته امداد خراسان رضوی

ایجاد ۵ هزار شغل توسط کمیته امداد خراسان رضوی

مشهد-مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی گفت: ۵ هزار شغل توسط کمیته امداد خراسان رضوی در ۱۱ ماهه امسال ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، حبیب الله آسوده سه شنبه شب درحاشیه بازدید از نمایشگاه اقتصاد مقاومتی مشاغل خانگی، صنایع دستی مشهد واقع در حسینیه امام خمینی (ره) اظهار کرد: کمیته امداد خراسان رضوی با مشارکت کارآفرینان در ۱۱ ماهه امسال بیش از پنج هزار مورد شغل را با تخصیص ۱۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات ایجاد کرده است.

وی افزود: نمایشگاه اقتصاد مقاومتی مشاغل خانگی، صنایع دستی کاری مشترک بین کمیته امداد و بسیج در مشهد مقدس است و در این نمایشگاه ۸۰ غرفه ایجاد شده که ۴۳ مورد آن ویژه مجریان طرح‌های اشتغال کمیته امداد است. غرفه‌های ایجاد شده شامل تولیدات و محصولات مددجویی در بخش‌های پوشاک، داروهای گیاهی، مواد غذایی ارگانیک و خانگی، صنایع دستی و چرم است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد: جنگ اقتصادی و نوسانات ناشی از آن قشر ضعیف را هدف گرفته است و وظیفه همگانی است تا در شرایط موجود با تسهیل کردن امور، کمک به کارآفرینی و اشتغالزایی داشته باشیم و هرکس در این عرصه باید سهم خود نسبت به نظام و شهدا را ادا کند.

وی گفت: در چهلمین سالگرد تأسیس کمیته امداد به عنوان یک نهاد انقلابی، برگزاری نمایشگاه مشترک بین کمیته امداد و بسیج سازندگی اقدام مناسبی است تا خدمات هر دو نهاد و تأثیرات آن بر جامعه به عموم مردم معرفی شود.

آسوده تاکید کرد: یکی از ابعاد دیگر نیازخانواده ها تأمین مسکن مناسب برای آنها است و در سال جاری این نهاد حدود دو هزار واحد مسکن شهری و روستایی را برای مددجویان خریداری و ساخته است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در شرایطی که دشمن جنگ اقتصادی را جایگزین جنگ نظامی کرده است باید با کارآفرینی و ایجاد شغل به مقابله آن رفت.

کد مطلب 4560530

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