تبلیغ شرکتهای ارزش افزوده بدون مجوز باید در صدا و سیما متوقف شود

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال کشمکش‌های میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات مبنی بر تخلف شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده و پیامکی، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: شرکتهای ارزش افزوده و USSD مجوزی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارند و فعالیت آنها مطابق قانون تجارت است.

وی افزود: اگر آنگونه که در بخش‌های خبری دیشب سیما مطرح شد، فعالیت آنها باید با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات باشد، مطابق مصوبه ۱۹۲ کمیسیون تنظیم مقررات، تبلیغ یا فعالیت آنها باید سریعاً در صدا و سیما متوقف شود.

به گزارش مهر، پس از اعلام اخبار مربوط به تخلف و دستکاری در نظرسنجی انتخاب محبوبترین برنامه سال صداوسیما، موضوع مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده و مسابقه‌ای مطرح شده که در این زمینه وزارت ارتباطات اعلام کرده که شرکت ارائه دهنده این خدمات از این وزارتخانه مجوز ندارد و معتقد است که تغییر آرا در شرکت طرف قرارداد انحصاری تبلیغات صداوسیما صورت پذیرفته است. این درحالی است که صدا وسیما این موضوع را رد کرده و توپ را در زمین وزارت ارتباطات می‌اندازد.