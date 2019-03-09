افشاگر اسرار نظامی آمریکا زندانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «چلسی منینگ» فردی که با اقدام او سایت افشاگر ویکی لیکس اسرار نظامی آمریکا را فاش کرد، روانه زندان شد.

دلیل زندانی شدن منینگ خودداری وی از پاسخ دادن به سوالاتی بود که در جلسه دادگاه در ایالت ویرجینیا از وی پرسیده شده بود.

چلسی منینگ با نام پیشین بردلی مانینگ (وی به علت تغییر جنسیت نام خود را تغییر داد) سرباز آمریکایی است که در سال ۲۰۱۰ به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده به سایت ویکی‌لیکس در ماه مه سال ۲۰۱۰ و هنگام خدمت ارتش، در عراق بازداشت شد و سپس به کویت و از آنجا به خاک آمریکا منتقل شد. وی در نخستین جلسه دادگاه نظامی در ۲۳ فوریه ۲۰۱۲ که در فورت مید ایالت مریلند آمریکا برگزار شد، از قبول یا رد اتهامات خودداری کرد.

وی متهم است هزاران سند طبقه‌بندی شده آمریکا را که به صورت رایانه‌ای در اختیار داشته در زمان اعزامش به عراق در اختیار پایگاه اینترنتی ویکی لیکس قرار داده است.

منینگ اخیراً نیز توسط متخصصان نهادهای امنیتی آمریکا متهم شده که نشانه‌های ورود غیرقانونی به یک وب سایت محرمانه دولت آمریکا نیز وجود دارد که این اقدام نیز وی را به دادن اطلاعات طبقه‌بندی شده آمریکا به پایگاه اینترنتی ویکی لیکس متهم می‌کند.