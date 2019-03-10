از بودجه معاونت جوانان ناراضی هستیم

محمد مهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص بودجه تعیین شده برای این معاونت در سال آینده گفت: طی دو سال گذشته هر ساله بودجه حوزه جوانان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته اما مشکل اصلی ما این است که کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این بخش بسیار کم است.



وی ادامه داد: معاونت جوانان با حدود ۲۵ میلیون نفر از جوانان کشور روبه‌رو است و این رقم بودجه برای ما بسیار کم است. البته این مسئله که چه میزان از بودجه در نظر گرفته شده به ما تخصیص پیدا کند نیز امر بسیار مهمی است.



تندگویان با تاکید بر اینکه از وضعیت بودجه‌ای بسیار ناراضی هستیم، اظهار داشت: از بودجه سال ۹۷ تنها یک سوم آن به این نهاد تخصیص داده شده و امیدواریم نهایتاً تا روزهای پایانی سال تا حدود ۵۰ درصد آن پرداخت شود.



معاون جوانان وزارت ورزش با بیان اینکه هر چند با این بودجه نیز اقدامات بسیار خوبی در حوزه جوانان انجام شده است، عنوان کرد: انتخابات مجمع ملی جوانان که ۲۰ سال در دستور کار دولت‌های مختلف وجود داشت اما عملی نمی‌شد، یکی از این موارد است که در پی آن نیز نهاد شبکه کشوری تشکل‌ها شکل گرفت.



وی تصریح کرد: علی‌رغم اینکه باید بودجه حوزه جوانان بسیار افزایش پیدا کند اما امسال سال خوبی در حوزه جوانان بود.



تندگویان با بیان اینکه در صورت تفکیک این معاونت از وزارت ورزش بودجه در نظر گرفته شده به هیچ وجه جوابگو نخواهد بود، تاکید کرد: در حال حاضر بحث تفکیک معاونت جوانان از وزارت ورزش وجود دارد که در کمیسیون‌ها در حال بررسی است و در صورت تفکیک این دو بخش، بودجه در نظر گرفته شده برای جوانان به عنوان یک سازمان مستقل یقیناً پاسخگوی هیچکدام از نیازهای ما نخواهد بود.



معاون جوانان وزارت ورزش با بیان اینکه در سال جاری ۱۴۰ میلیارد اعتبار به صورت کمک‌های فنی به تشکل‌ها پرداخت شده است، بیان کرد: امیدواریم سال آینده این رقم با افزایش بودجه حوزه جوانان دوبرابر شود تا بتوانیم به تشکل‌ها کمک بیشتری کنیم.