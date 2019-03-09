به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل اسفندیاری‌پور در مراسم اختتامیه «عکس خوشه» با بیان اینکه متوسط بارندگی در طول یک سال زراعی در کشور ما ۲۳۲ میلیمتر است، گفت: کشور ما در یک کمربند خشک و نیمه خشک قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طی پنج تا شش سال اخیر سطح زیر کشت گندم، بین ۵ میلیون و ۸۰۰ تا ۶ میلیون هکتار بوده است، افزود: حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار گندم دیم و نزدیک به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تا دو میلیون هکتار گندم آبی در کشور کشت می‌شود ضمن اینکه مجموع مصرف گندم کشور بین ۱۳ تا ۱۳.۵ میلیون تن است.

مجری طرح گندم با اشاره به اینکه ۱۴ اقلیم گندم در کشور داریم، تصریح کرد: به همین دلیل تمام گندم‌هایی که در دنیا تولید می‌شود، قابلیت رشد در کشور ما را دارند.

اسفندیاری‌پور با اشاره به اینکه ۴۲ تا ۴۳ درصد پروتئین و حدود ۳۸ درصد انرژی جمعیت کشور ما از گندم تأمین می‌شود، گفت: این کالا در امنیت غذایی کشور تأثیر بسیار زیادی دارد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برنامه تولید گندم تا پایان برنامه هفتم توسعه تدوین شده است، اظهار داشت: امسال، سومین سالی است که نیازی به واردات گندم نداریم.

به گفته وی، در برخی از سال‌های گذشته ۲.۶ تا ۲.۷ میلیون دلار ارز صرف واردات گندم از خارج می‌شده است.

اسفندیاری‌پور با اشاره به اینکه آمار و اطلاعات نشان می‌دهد در سال ۹۲ ایران یکی از واردکنندگان عمده گندم بوده است، گفت: طی بررسی‌هایی که دو هفته قبل انجام داده‌ایم در حال حاضر کشور ما جزو کشورهایی است که گندم مورد نیازش را خود تأمین می‌کند.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه اطلاعات موثقی درباره افزایش مجدد نرخ خرید تضمینی گندم ندارم، افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری حدود ۱۴ میلیون تن گندم در کشور تولید شود؛ تا به این لحظه پیش‌بینی تولید گندم نسبت به سال گذشته از افزایش یک میلیون تنی برخوردار است.

وی تصریح کرد: سطح زیر کشت گندم حدود ۱۰۰ هزار هکتار افزایش یافته و از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار به بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار رسیده است.