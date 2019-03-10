خط ۶ مترو با حضور روحانی افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه با اشاره به جزئیات جلسه امروز گفت: به دلیل برگزاری هم اندیشی اعضای شورا و شهردار، جلسه امروز با کمی تأخیر آغاز شد و در آن نامه هیئت تطبیق فرمانداری به برخی از بندهای برنامه سوم شهر تهران مطرح شد که اعضای شورا با توجه به تأخیر ارسال این اعتراض و کلی بودن آن، آن را از دستور جلسه خارج کرده و همین رأی را نیز به فرمانداری اعلام کردند.

هاشمی ادامه داد: چند موضوع نامگذاری و بررسی ۱۰ پلاک ثبتی به عنوان باغ نیز در جلسه مطرح شد.

وی گفت: لایحه یکپارچه سازی امداد و نجات نیز در این جلسه مطرح شد که با توجه به تصمیم مجلس قرار شد این لایحه از دستور کار خارج شود.

وی در خصوص جزئیات جلسه هم اندیشی اعضای شورا با شهردار گفت: در این جلسه پیروز حناچی در خصوص راه اندازی خط ۷ تا میدان صنعت تا پایان سال و خط ۶ در فروردین ماه با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت خط ۶ آماده بهره برداری است اما به دلیل حضور روحانی در مراسم افتتاحیه، افتتاح رسمی آن در فروردین ماه انجام می‌شود اما قطارها از پیش از سال در این خط تردد خواهند کرد.

هاشمی ادامه داد: گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه شهردار و برخی از انتصابات نیز در این جلسه مطرح شد و حناچی در خصوص انتصابات در برج میلاد و سازمان ورزش و فعالیت‌هایی که قرار است انجام شود توضیحاتی را ارائه کرد.

پس از خروج شهردار از جلسه، اعضای شورا در خصوص برج باغ‌ها و بازتابی که این موضوع در رسانه‌ها داشت بحث کردند و تلاش شد که در خصوص این اقدام روشنگری‌های لازم انجام شود.

وی در خصوص اینکه آیا سخنگوی شورا در این جلسه استعفا داده است، گفت: چنین چیزی مطرح نشده است.