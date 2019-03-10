به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در حاشیه آئین کاشت «درخت صلح و دوستی» که در باغ کتاب برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت حفظ فضای‌سبز در هفته منابع طبیعی سال ١٣٩٣، گفت: شورای‌شهر تهران این موضوع را تبدیل به ضابطه کرده است، اما اجرای آن کمی زمان می‌برد و جهت‌گیری کلی جلوگیری از تخریب باغات است.

وی برنامه شهرداری درمورد احیای درختان فرسوده در خیابان ولیعصر (عج) را قابل‌مشاهده خواند و عنوان کرد: شهرهای آلوده هیچ راهی جز تولید اکسیژن ندارند و یکی از راه‌های تولید اکسیژن نیز غرس درختان است. خیابان ولیعصر (عج) یکی از نادرترین خیابان‌های جهان است؛ نزدیک به ٢٠ کیلومتر طول دارد و در ابتدا ١٨ هزار درخت داشت، اما این تعداد الان به ١۵ هزار درخت رسیده است.

حناچی ادامه داد: مقدمات ثبت جهانی خیابان ولیعصر (عج) انجام شده است و تا اجرای کامل طرح، این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

شهردار تهران در پاسخ به پرسشی درباره سه شنبه‌های بدون خودرو نیز گفت: اگر مردم اطلاع داشته باشند که وضعیت سلامتشان چطور است، نتیجه بسیار متفاوت خواهد بود و قطعاً به آن حساسیت نشان می‌دهند. واقعیت این است که شاید در بعضی روزها بسیاری از مردم ١٠٠ قدم هم راه نروند.

حناچی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های کمک به کلانشهرها توسعه فضای سبز و ایجاد کمربند سبز است. در حال حاضر طی توافقی با بنیاد مستضعفان دو باغ را تثبیت کردیم و چند باغ را نیز در مناطقی که سرانه فضای سبز کمی دارند، تملک کردیم.

وی با بیان اینکه راهی جز این تلاش‌ها نداریم، گفت: آلودگی و ترافیک از تبعات کلانشهرها هستند و چاره‌ای جز افزایش درختان نداریم.