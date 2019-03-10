ضرورت توسعه قلمرو عمومی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار تهران به باغ کتاب رفت تا ضمن کاشت درخت «صلح و دوستی»، در نشستی صمیمانه با رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک حضور پیدا کند.

حناچی در این نشست که با حضور بهرام قاسمی، سفیر جدید ایران در فرانسه برگزار شد ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام هادی (ع) گفت: به دلیل قدمت و تاریخ کشور ما، بسیاری از مفاهیم را می‌شود در قالب ادبیات و شعر بیان کرد. در همین رابطه، حافظ در خصوص آئین کاشت درخت صلح و دوستی می‌فرماید: «درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی بر کن که رنج بی شمار آرد».

شهردار تهران افزود: شهر تهران به عنوان پایتخت با عمر بیش از ٢٠٠ سال، به چنارستان مشهور است و امروز هم قدیمی‌ترین خیابان‌های شهر مزین به چنارهایی است که همکارانم امسال و سال‌های گذشته با تلاش زیاد سعی در احیای آن‌ها داشتند؛ امسال ٧٠٠ و سال گذشته بیش از هزار چنار بالغ برای احیای این محور فرهنگی کاشته شد. همان‌طور که برای ثبت ملی این خیابان تلاش شد، برای ثبت جهانی آن نیز تلاش می‌کنیم.

وی با بیان اینکه مشکلات کلان‌شهرها بسیار است، عنوان کرد: حل این مشکلات راه‌حل‌هایی دارد که باید به صورت علمی تعقیب شوند، ما نیز در تهران همین مسیر را تعقیب می‌کنیم. در آموزه‌های دینی ما با درخت مثل یک جاندار برخورد شده است؛ پیامبر اکرم (ص) قطع یک درخت را مانند قتل یک انسان دانسته است.

حناچی با اشاره به تلاش مدیریت شهری برای حفظ فضای سبز در پایتخت گفت: ما دستور کاری را بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در سال ٩٣ تنظیم کردیم؛ موضوع برج‌باغ‌ها که صدمه زیادی به شهر زد، متوقف شد و راهکارهای جدیدی مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد تا این روند اصلاح شود. وقتی قطاری با سرعت ٢٠٠ کیلومتر در حرکت است و بعد ناگهان ترمز می‌کند، طبیعی است که یک کیلومتر هم طول بکشد تا متوقف شود. ۶٢ پرونده‌ای که هفته گذشته در رسانه‌ها مطرح شد، همان ترمزی است که طول می‌کشد تا متوقف شود.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: توسعه حوزه قلمرو عمومی از موضوعات مهمی است که آغاز شده و ادامه پیدا می‌کند. توجه به بافت قدیمی تهران را نیز تعقیب خواهیم کرد.

حناچی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل پیدایش «ری» و به تبع آن تهران، رود دره‌های بود که در جای‌جای این منطقه وجود داشت. نگاه ما این است این رود دره‌ها تبدیل به فضاهای شهری شوند. این موضوع را حتماً تعقیب خواهیم کرد و همچنین ظرفیت‌های مهمی را که در پهنه شمالی البرز وجود دارند، شکوفا می‌کنیم.