سامانه یکپارچه کتابخانه های دانشگاه تهران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، محمد رحیمیان معاون پژوهشی دانشگاه تهران در این مراسم گفت: بیش از ۱۵ سال است که دانشگاه نرم‌افزاری را تهیه کرده اما فراز و نشیب‌هایی در این مسیر وجود داشت که در نهایت با همکاری واحدهای ذیربط راه‌کار صحیح اتخاذ شد. هر چند در ابتدای راه قرار گرفته‌ایم اما همه باید تلاش کنیم تا کتابخانه مرکزی بتواند دانشگاه را در ارائه وظایف اصلی خود کمک و یاری رساند.

وی افزود: در حال حاضر با نصب این نرم افزار شرایطی فراهم شده تا شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. در گذشته آئین نامه‌ای تدوین شده بود اما برای اجرای آن مدیریت یکپارچه‌ای وجود نداشت و ما می‌توانیم از منابع و سرمایه‌های اطلاعاتی در دانشگاه استفاده یکپارچه و بهینه کنیم.

معاون پژوهشی دانشگاه تهران با اشاره به برنامه‌های آینده کتابخانه مرکزی دانشگاه و ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: گام بعدی در توسعه این برنامه‌ها ارتباط با سایر دانشگاه‌های کشور است. استادان و دانشجویان حق دارند تا از تمام منابع کشور استفاده کنند و ما باید بتوانیم با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات منابع خود را یکپارچه کنیم.

رحیمیان با بیان اینکه دانشگاه‌های بزرگ با توجه به ظرفیتی که دارند می‌توانند در زمینه‌های مختلف همکاری کنند، گفت: در حال حاضر دانشگاه‌های بزرگ طرح‌های مشترک دارند. در زمانی این دانشگاه‌ها با یکدیگر رقابت داشتند، اما اکنون تلاش بر این است تا در زمینه‌های متفاوت به‌ویژه طرح‌های بزرگ بتوانند همکاری‌های مشترک داشته باشند و در این طرح نیز دانشگاه‌ها می‌توانند منابع خود را یکپارچه و به اشتراک بگذارند.

وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌های کتابخانه مرکزی اتصال به کتابخانه‌های بزرگ و استفاده استادان و دانشجویان از منابع این کتابخانه‌ها است. البته در نهایت تلاش خواهیم کرد تا به شبکه‌های جهانی برای استفاده از منابع اطلاعاتی دست یابیم.