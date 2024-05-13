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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۲۳

وزیر تندرو صهیونیست مورد هجوم قرار گرفت+ فیلم

وزیر تندرو صهیونیست مورد هجوم قرار گرفت+ فیلم

وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از سوی شماری از شهرک‌نشینان مورد هجوم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب نیوز، «ایتمار بن گویر» وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از سوی شماری از شهرک‌نشینان مورد هجوم قرار گرفته است.

بنا بر گزارش منابع رسانه‌ای، این اتفاق به هنگام حضور این وزیر تندرو صهیونیست در گورستان نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در «اشدود» به وقوع پیوسته است.

بر این اساس، خانواده‌های نظامیان به هلاکت‌رسیده ارتش رژیم صهیونیستی ایتمار بن گویر را مورد هجوم قرار داده‌اند.

خانواده‌های نظامیان صهیونیستِ به هلاکت‌رسیده خطاب به وزیر تندرو امنیت داخلی رژیم صهیونیستی فریاد زدند: مجرم… اینجا چه می‌کنی؟

گفتنی است با تداوم جنگ علیه نوار غزه و عدم کسب هرگونه دستاورد نظامی از سوی رژیم صهیونیستی انتقادها در سرزمین‌های اشغالی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم و کابینه وی به ویژه وزرای تندرو آن از جمله «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و «بتسئیل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم شدت گرفته است.

علاوه بر این سیاستمداران صهیونیست نیز در برهه اخیر به جان هم افتاده‌اند و هر کدام تلاش دارند با تخریب دیگری خود را به قدرت برسانند. اظهارات این مقامات صهیونیست نشانگر وجود اختلافات شدید میان آنان و وضعیت بحرانی رژیم صهیونیستی است.

کد مطلب 6105492

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