سهام بوئینگ برای روز دوم سقوط کرد/شاخص داجونز را پایین کشید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با نگرانی از ایمنی هواپیماهای ۷۳۷، سقوط شدید سهام بوئینگ برای دومین روز متوالی ادامه یافت و شاخص میانگین صنعتی داوجونز را نیز پایین کشید.

پس از اینکه موج زمین‌گیر کردن هواپیمای ۷۳۷ مکس ۸ بوئینگ در بین کشورهای بیشتری ادامه پیدا کرد، سهام بوئینگ ۶.۱ درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد تا بدترین سقوط دو روزه خود از سال ۲۰۰۹ میلادی تا کنون را ثبت کند.

سقوط بوئینگ باعث شد تا شاخص داوجونز ۹۶.۲۲ واحد یا ۰.۳۸ رصد افت کند و به ۲۵۵۵۴.۶۶ واحد برسد. این سقوط البته علی‌رغم آن انجام شد که پس از گزارش تورم کمتر از انتظار فدرال‌رزرو در ماه فوریه، دو شاخص دیگر وال‌استریت، رشد کردند؛ به نحوی که اس‌اندپی ۵۰۰ توانست ۰.۳۰ درصد رشد کند و نزدک هم ۰.۴۴ درصد بالا رفت.

پس از سقوط هواپیمای ۷۳۷ هواپیمایی اتیوپی که دومین سقوط این مدل در کمتر از ۶ ماه گذشته بوده است، بسیاری از هواپیمایی‌های جهان مجوز پرواز بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸ را لغو کردند.