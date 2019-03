به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «حکایت‌هایی برای زمانه ما باز هم حکایت‌هایی برای ما» نوشته جیمز تِربِر به‌تازگی با ترجمه حسن هاشمی میناباد توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب، یکی از عناوین مجموعه «کتابخانه طنز» است که این ناشر چاپ می‌کند.

کتاب پیش رو ترجمه و تجمیع دو کتاب Fables for Our Time و Further Fables for Our Time است که به ترتیب در سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۶۲ توسط دو ناشر مختلف چاپ شده‌اند.

جیمز گرووِر تربر متولد سال ۱۸۹۴ و درگذشته به سال ۱۹۶۱ رمان‌نویس، طنزپرداز، روزنامه‌نگار، نمایشنامه‌نویس و طراح آمریکایی بود که بیشتر به خاطر داستان‌های کوتاهش شناخته می‌شود. او از طنزپردازان بزرگ آمریکاست که «میراث آمریکا» لقب دارد. «حکایت‌هایی برای زمانه ما» مجموعه‌ای از قصه‌هایی به سبک داستان‌های اِزوپ و لافونتِن است که همگی ابتدا در مجله نیویورکر چاپ شده بودند و سپس در سال ۱۹۴۰ به‌طور مستقل چاپ شدند. برخی از حکایت‌های این کتاب، قدیمی‌اند اما با پرداختی جدید نوشته شده‌اند و نویسنده ارتباط شخصیت‌ها را با نقش کلیشه‌ای آن‌ها قطع کرده و مضامین امروزی را وارد آن‌ها کرده است.

«حکایت‌هایی برای زمانه ما» نقیضه‌ای بر حکایت‌های ازوپ و لافونتن و امثال آن‌هاست که هر قصه‌شان یک نتیجه اخلاقی دارد. تربر در سال ۱۹۵۶ مجموعه دیگری از حکایت‌های منتشره در نیویورکر را در کتاب دیگری گردآوری کرد که با عنوان «باز هم حکایت‌هایی برای زمانه ما» چاپ شد.

عناوین داستان‌هایی که در کتاب اول «حکایت‌هایی برای زمانه ما» چاپ شده‌اند، به این ترتیب‌اند:

موشی که به روستا رفت، دختربچه و گرگ، دو بوقلمون، ببری که فوت‌وفن‌های آدم‌ها را خوب بلد بود، مگس نسبتاً باهوش، شیری که می‌خواست در آسمان‌ها اوج بگیرد، غاز نر پروپاقرص، بید و ستاره، سنگْ‌چشم و سنجاب راه‌راه، فُکی که مشهور شد، شکارچی و فیل، سگ اسکاتلندی همه‌چیز دان، خرسی که وا داد، جغدی که خدای حیوانات بود، میش در لباس گرگ، لک‌لکی که با یک زن چشم‌وگوش بسته ازدواج کرد، جزیره کوچک سبز و خرّم در دریا، کلاغ و مرغ انجیرخوار، فیلی که جهانیان را به مبارزه فراخواند، پرنده‌ها و روباه‌ها، ماجراهای عاشقانه آرتور و اَل، مرغابی‌ای که نخواست پرواز کند، شیشه در دشت، لاک‌پشت و خرگوش، سگ ردیاب پیگیر، تک‌شاخ در باغچه، خرگوش‌های دردسرساز، مرغ و آسمان.

«باز هم حکایت‌هایی برای زمانه ما» هم دربرگیرنده این حکایت‌هاست:

دریا و کناردریا، حقایقی در باب وزغ، پروانه کفشدوزک و مگس‌خورَک، موش کله‌خر و گربه محتاط، گل سرخ و علف هرز، خفاشی که از جهنم در رفت، شیر و روباه‌ها، گرگی که به هر جا می‌خواست برسد رسید، کبودمرغ و برادرش، بید و پروانه خال‌دار، عاشق و معشوق، روباه و زاغ، روایت‌های دیگر، خرس‌ها و میمون‌ها، پدر و دخترش، گربه در قایق نجات، خاله‌شِرتی‌شلخته و خاله‌فضول‌باشی، انسان و دایناسور، دروهمیِ مرغانه، گل سرخ و فواره و کبوتر، پنگوئن عزب و زن عفیف، خَدَنگ صلح‌طلب، پدر تعمیدی و فرزند تعمیدی، خرس قهوه‌ای و وسایل مدرن، غازی که تخم طلا گذاشت، محاکمه سگ پیر نگهبان، فیلسوف و صدف مروارید، چاپ تک‌نفره، موش و پول، گرگ دمِ در، چه بلایی سر چارلز آمد، زاغچه‌ها روی عقربه دقیقه‌شمار، ببری که سلطان می‌شد، سنجاب راه‌راه و جفتش، بافنده و کرم ابریشم، دو سگ، قورباغه خوش‌پاچه، ماهی‌خورک و مگس‌خورک، لاک‌پشتی که زمان را فتح کرد، شیر و مارمولک، ماده‌ببر و جفتش، گنج کلاغ‌زاغی، سیرسیرک و سِسْک، کلاغ و کلاغْ‌ترسونک، عاجْ میمون‌ها و آدم‌ها، الیورِ و شترمرغ‌های دیگر، کناردریا و دریا.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

انحطاط خرس‌ها آن‌ها را تیزچشم و تیزپنجه و بی‌خیال و شادوشنگول کرده بود، و گذران زندگی به‌گونه‌ای که خرس‌ها همیشه گذرانده‌اند زیر دندانشان مزه کرده بود. تا اینکه یک روز دوتا از جانشینان خوش‌زبان، به‌نام میمون سخنور و میمون عمل‌وَرز، سروکله‌شان پیدا شد. آن‌ها چرب‌زبان‌تر از خوش‌زبان بودند و با خودشان هدیه‌های زیادی آورده بودند و همه‌اش لبخند به لب داشتند. گفتند: «ما آمده‌ایم تا شما را از شرّ آزادی خلاص کنیم. چیزی که برایتان به ارمغان آورده‌ایم «نوآزادی» است، دوبرابر بهتر از آنچه خوش‌زبان آورده بود، چون ما دو نفر هستیم.»

بنابراین، به گردن هر خرس قلاده‌ای بستند و قلاده‌ها را با زنجیر به‌هم بستند، و میمون عمل‌ورز حلقه‌ای به دماغ خرس پیشاهنگ و زنجیری به حلقه خرس پیشاهنگ انداخت و گفت: «حالا شما آزاد هستید هر کاری که من می‌گویم، بکنید.»

میمون سخنور گفت: «حالا شما آزاد هستید هر حرفی که من می‌زنم، بزنید. ما بار سنگین انتخاب رهبرانتان را از دوش شما برداشتیم و شما را از خطرات انتخاب نجات دادیم. دیگر رأی مخفی در کار نیست، همه‌چیز آشکار است و بی‌شیله‌وپیله.»

مدت‌ها خرس‌ها به «نوآزادی» گردن نهادند و شعارهایی را که میمون‌ها یادشان داده بودند سر دادند: «وقتی می‌توانید روی پاهای ما بایستید، چرا روی پاهای خودتان می‌ایستید؟»

این کتاب با ۲۵۶ صفحه، شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و قیمت ۳۲ هزار تومان منتشر شده است.