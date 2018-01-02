«مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی» نوشته حمیدرضا یوسفی به تازگی با ترجمه صدیقه خوانساری موسوی توسط انتشارات روزگار نو منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب ترجمه ای مقالات نویسنده است که پیش تر به زبان آلمانی در نشریات علمی کشور آلمان چاپ شده اند.

کتاب پیش رو، درآمدی بر ساختار و نگاه تحلیلی تاریخی تفکر میان فرهنگی است. یوسفی در این کتاب تلاش می کند خواننده را با زبانی ساده با حوزه های فرهنگ شناسی، فلسفه میان فرهنگی، حقوق بشر و اصل رواداری میان فرهنگی آشنا کند. این صاحب نظر حوزه فلسفه میان فرهنگی، پس از سال های دفاع مقدس و حضور در جبهه های جنگ، برای تحصیل به آلمان رفت و در دو حوزه روان شناسی و فلسفه میان فرهنگی مدرک دکترا گرفت. او بیش از ۲۰۰ کتاب و مقاله علمی در کارنامه دارد.

«مبانی و ساختار فلسفه میان فرهنگی» ۱۰ فصل اصلی دارد که به ترتیب عبارت اند از: «زرتشت: پدر تفکر و اندیشه ورزی»، «انسان و تفکر در حیطه زمان و مدیریت»، «کلیات فلسفه میان فرهنگی و ضرورت بازبینی حوزه های تفکر»، «پروژه شکست خورده جریان روشنگری در ایران»، «ساختار و مبانی مردم سالاری اسلامی در ایران»، «حقوق بشر در مقایسه فرهنگ ها»، «رواداری مبتنی بر انسانیت در مقایسه فرهنگ ها»، «قلمرو عشق و دوستی در اندیشه امام محمد غزالی»، «روان شناسی میان فرهنگی تعامل» و «معنا و مفهوم سنت عید نوروز در ایران».

در این فصول، مفاهیم و سوالاتی درباره کارکرد ضمیر خودآگاه، داستان چکس پاول واتسلاویک، تعریف انسان در شریعت اسلامی، تکنولوژی تفکر، ابونصر فارابی به مثابه پدر مردم سالاری اسلامی و ... مطرح می شوند.

این کتاب با ۳۰۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۸ هزار تومان منتشر شده است.