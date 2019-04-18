دیزنی ۵ میلیون دلار برای بازسازی نوتردام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، به دنبال آتش‌سوزی در نوتردام در روز دوشنبه و ایجاد موجی جهانی برای حمایت از بازسازی آن، کمپانی دیزنی که سال ۱۹۹۶ انیمیشن «گوژپشت نوتردام» را برمبنای رمان ویکتور هوگو به همین نام در سال ۱۸۳۱ ساخته بود، اعلام کرد ۵ میلیون دلار به این حرکت کمک می‌کند.

انیمیشن دیزنی که نامزدی اسکار را کسب کرده بود با صداپیشگی دمی مور، کوین کلاین و جیسون الکساندر ۳۱۵ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد.

باب ایگر مدیرعامل دیزنی با اعلام این خبر گفت نوتردام یک نماد جهانی از امید و زیبایی است که به عنوان قلب پاریس شناخته می‌شود و کمپانی والت دیزنی در چنین موقعیتی در کنار دوستانش می‌ایستد تا این شاهکار بشری به جایگاه خود بازگردد.

این ۵ میلیون دلار از سوی پارک موضوعی دیزنی‌لند پاریس برای این کار اختصاص یافته است.

چهره‌های شاخص مد فرانسه شامل گوچی، سن لوران، لویی ویتون و دیور تاکنون ۳۰۰ میلیون یورو به این کار کمک کرده‌اند. لورئال نیز ۲۰۰ میلیون و در مجموع با کمک‌های کوچک‌تر تاکنون ۶۵۰ میلیون یورو (۷۳۴ میلیون دلار) برای این کار جمع شده است.

شهر کن با همکاری جشنواره کن ۱۳ هزار دلار به این امر اختصاص داد و تیری فرمو و پی‌یر لسکور مدیران این جشنواره در حال مذاکره با هالیوود برای بهره گرفتن از کمک‌های مالی آنها هستند.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته است این کلیسا را ظرف ۵ سال تعمیر و ترمیم می‌کند.