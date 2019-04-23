به گزارش خبرنگار مهر، رمان «تابستان مرگ و معجزه» نوشته ویلیام کنت کروگر با ترجمه ثمین نبیپور بهتازگی توسط نشر افق چاپ شده و طی روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران عرضه میشود.
ویلیام کنت کروگر، نویسنده این کتاب، عموماً بهدلیل نوشتن رمانهای پلیسی و جنایی شناخته میشود. این نویسنده آمریکایی ۶۴ سال دارد و متولدِ ایالت وایومینگ است. او که در سال ۲۰۱۳ برای نوشتن رمان «تابستان مرگ و معجزه» برنده جایزه ادبی ادگار آلن پو شد، از زمانی که در کلاس سوم دبستان تحصیل میکرده، میدانسته میخواهد نویسنده شود. در سالهای جوانی در دانشگاه استنفورد ثبتنام کرد اما درگیریهای سال ۱۹۷۰ آمریکا که بهخاطر حقوق مهاجران و سرخپوستان بود، باعث اخراجش از دانشگاه شد. کنت کروگر در ۴۰ سالگی اولین رمانش را با نام دریاچه آهنی» نوشت که باعث شد جوایزی چون آنتونی، مینهسوتا و باری را از آن خود کند.
داستان رمان «تابستان مرگ و معجزه» درباره یک قتل، یک خودکشی و یک مرگ طبیعی است. کتاب پیشرو هم داستان این مرگهاست هم نیست. راوی ماجراها پسری به نام فرانک درام است که اتفاقات را ۴۰ سال پس از تابستان ۱۹۶۱ روایت میکند. در آن تابستان، نه فقط زندگی فرانک و خانوادهاش که زندگی همه اهالی نیوبرِمِن ایالت مینهسوتا برای همیشه تغییر کرد. فرانک در آن سال ۱۳ سال داشته و حالا بهعنوان مردی ۵۳ ساله قصه آن سالها را تعریف میکند و از فرازونشیبهای شخصیتها و عواطفشان میگوید.
ترجمه فارسی این رمان طی همین روزها توسط نشر افق در نمایشگاه کتاب تهران عرضه میشود.
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