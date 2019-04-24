خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها:رمضان نوری: ایلام یک استان کوهستانی با طبیعتی بکر از مناطق زیبای کشورمان است که به دلیل وجود جاذبه‌های متنوع طبیعی و گردشگری به عروس زاگرس شهرت یافته است. اردیبهشت‌ماه اوج گردشگری استان ایلام و ماه خاص زیبایی‌های استان است، به دلیل بارندگی فراوان در سال زراعی جاری بیشتر مناطق استان سرسبز بوده و با طبیعی دل‌نشین و بکر در انتظار گردشگران است

در اردیبهشت‌ماه همه جای ایلام دارای جاذبه‌های شگرف طبیعی برای گردشگران است، بخش مهمی از جاذبه‌های استان شاید تاکنون به‌خوبی در کشور معرفی نشده که قطعاً در صورت معرفی آن‌ها گردشگران زیادی به استان ایلام سفر می‌کنند.

آثار و جاذبه‌های گردشگری و تاریخی استان در بخش‌های مختلف قابل‌تفکیک است و برای همه نوع سلیقه‌ای جاذبه در استان وجود دارد، این استان با ۶۴۰ هزار هکتار جنگل انبوه و نیمه انبوه، دشت‌های سرشار از گل، بلندی‌های خنک مزین به لاله واژگون و کوه‌های زیبا و برافراشته، دره‌های شگفت‌انگیز، رودها و آبشارهای زلال، غارهای بی‌نظیر، کوه‌های سر به فلک کشیده، اقلیم‌های متنوع آب و هوایی، هم‌جواری دیدنی کوه و دشت و…در انتظار گردشگران است.

این استان به علت برخورداری از جاذبه‌های گردشگری فراوان و نیز آثار تاریخی منحصربه‌فرد از دوره‌های متعددی تاریخی و همچنین طبیعت زیبا و کم‌نظیرش در فصل بهار هرساله پذیرای مهمانان و مسافران زیادی از اقصی نقاط کشور است.

ویژدرون

یکی از عجایب و ناشناخته‌های گردشگری ایلام که شاید تا چند سال پیش برای خود مردم استان هم ناشناخته بود، دره شگفت‌انگیز «ویژدرون» است.

«ویژدرون» یکی از دره‌های بسیار زیبا و دیدنی در فاصله ۲۰ کیلومتری شهر ایلام در کنار سد زیبای «چم گردلان» ایلام و در نزدیکی روستای مهر شهرستان ملکشاهی با دیواره‌های سنگی با ارتفاع بیش از ۲۰۰ متر قرار دارد که حتی مورد استقبال گردشگران خارجی قرار گرفته است.

گردشگران می‌توانند در یک دره عمیق قایق‌سواری و صخره‌نوردی را تجربه کنند، البته حضور در این جاذبه گردشگری حتماً باید با امکانات و تجهیزات لازم و افراد آموزش‌دیده باشد.

منطقه ویژدربند (ویژدرون) در شهرستان ملکشاهی به‌عنوان منطقه شکار و تیراندازی ممنوع اعلام شده است.

کویر ابوغویر

منطقه بیابانی «ابو غویر» که به کویر «ابو غویر» مشهور است در جنوب استان ایلام و در نزدیکی مرز با استان خوزستان و کشور عراق قرار دارد. که فاصله آن تا شوش ۴۰ کیلومتر است.

این منطقه در موقعیت جغرافیایی در غرب روستایی به همین نام واقع شده است. منطقه پوشیده از رمل‌های ماسه‌ای و تپه‌ها با پوشش گیاهی ضعیف است که قسمتی از آن نیز در کشور عراق واقع شده است. فاصله ایلام تا دشت عباس ۲۸۰ کیلومتر و دشت عباس تا روستای «ابوغویر» ۳۵ کیلومتر است.

مسیر رفتن به کویر ابوغویر از طریق جاده دهلران به اندیمشک، دشت عباس، بعد روستای چم هندی و سپس روستای ابوغویر است، روستای ابوغویر در فاصله ۵ کیلومتری روستای چم هندی واقع است.

در طول سال گردشگران و دوستداران کویر نوردی می‌توانند از این منطقه بازدید کرده و امکان برگزاری مسابقات رالی کویر نوردی در این نقطه از کشورمان نیز وجود دارد.

آب‌وهوای مناسب شهرستان دهلران در این فصل از سال و وجود جاذبه‌های بکر گردشگری باعث شده گردشگران زیادی از سراسر کشور از دهلران بازدید کنند.

دریاچه دوقلوی سیاه گاو

دریاچه دوقلوی «سیاه گاو» واقع در شهرستان آبدانان که به‌عنوان آکواریوم طبیعی استان ایلام شناخته می‌شود، هرساله مورد استقبال گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشور قرار می‌گیرد.

در ۳۵ کیلومتری شرق شهرستان آبدانان جاذبه‌ای زیبا و طبیعی به نام دریاچه دوقلوی سیاه گاو خودنمایی می‌کند، برای رسیدن به نادرترین دریاچه دوقلوی کشور یعنی سیاه گاو آبدانان باید از درون شهر آبدانان هشت کیلومتر جاده آسفالت را پشت سر بگذارید و با عبور از پل و ۵۰۰ متر پیاده‌روی به دریاچه رسید.

این دریاچه خارق‌العاده دارای ۱۲ متر عمق و چهار هزار و ۵۰۰ متر مساحت است که در شمال شرقی شهرستان آبدانان واقع شده است. طبق اعلام کارشناسان دریاچه دوقلوی سیاه گاو آبدانان یکی از جاذبه‌های بکر طبیعی و نادر در ایران به شمار می‌رود که سرچشمه این دریاچه از اعماق زمین بوده و دارای منابع زیبا و دیدنی است.

اطراف دریاچه دوقلوی سیاه گاو را دشت‌ها و کوه‌های نسبتاً مرتفع فرا گرفته است، جلوه‌های بهاری این دریاچه جذاب و دیدنی است و گلزارهای حاشیه دریاچه و پرندگان وحشی آن گردشگاه جالب‌توجهی را به وجود آورده است.

دو دریاچه زیبا به‌وسیله کانالی طبیعی به عرض ۱.۵ متر، عمق یک متر و به طول هشت متر به هم مرتبط هستند، این دو دریاچه دارای آبی زلال بوده به‌طوری‌که می‌توان تا عمق سه متری آن را شبیه آکواریومی پر از ماهی است مشاهده کرد.

غار خفاش

این غار در چهار کیلومتری شمال شهر دهلران در دامنه ارتفاعات سیاه کوه و ۴۰۰ متری غرب تنگه موسوم به «تنگ تاپو» و داخل دره‌ای به ارتفاع ۶۰۰ متر از سطح دریا واقع‌شده که دهانه آن با شعاع حدود ۱۵ متر به سمت جنوب قرارگرفته به‌طوری‌که دورنمای آن از شهر دهلران قابل‌دیدن است.

طول غار حدود ۱۶۰ متر و در قسمت داخل دارای دهلیزهای بزرگ و کوچک است و حفره‌های داخل آن ناشی از حل شدن مواد آهکی و گچی است.

ستون‌های داخل این غار که حالت قندیل دارد، برخی در سقف و برخی در کف قرار گرفته که نظر هر بازدیدکننده‌ای را به خود جلب می‌کند. ساختمان خاک آن دارای مواد آلی مربوط به فضولات خفاش‌هاست که نوعی کود از آن تولید و در برخی مصارف کشاورزی کاربرد فراوانی دارد.

بنا بر برآوردهای نخستین جمعیت خفاش‌ها از ۳۰ هزار قطعه نیز بیشتر بوده که به‌صورت دائمی درون غار زیست می‌کنند، البته برخی از آن‌ها به‌طور موقتی مهاجرت‌های فصلی دارند و بر اساس نظریه باستان شناسان این غار در گذشته‌های دور محل اسکان و سکونتگاه انسان غارنشین بوده و راه دسترسی به آن از شمال جاده آسفالته چشمه قیر با پیمودن حدود یک کیلومتر راه مالرو است.

سازبن

تنگه «سازبن» در شمال روستای ورگچ از توابع شهرستان سیروان به‌عنوان نگین گردشگری این شهرستان مطرح است و در ایام عید نوروز پذیرای مسافران زیادی از گوشه و کنار استان است.

تنگه سازبن این زیبای گمشده در منطقه سیروان به جرأت یکی از نقاط بسیار زیبا و بکر استان ایلام است که با طبیعت بدیع و دل انگیزش چشم هر گردشگری را مجذوب زیبایی‌اش می‌کند.

تنگه توریستی سازبن اگر امکاناتی همچون جاده دسترسی مناسب و محل اسکان گردشگران داشته باشد می‌تواند یک منبع توریستی مهم در استان ایلام باشد، البته اکنون هم به یکی از نقاط پربازدید در ایام سال تبدیل شده است.

وجود رودخانه در دل کوه جذابیت ویژه‌ای را ایجاد کرده که نگاه بیننده را به خود متحیر می‌سازد. به‌جز راه‌های سخت گذر تنها راه ورود به تنگه استفاده از قایق است که بر زیبایی‌های این مکان بکر و دیدنی افزوده است.

طبیعت‌گردی؛ شاخص گردشگری ایلام

مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سند توریسم در استان ایلام تصریح کرد: در سند آمایش استان یکی از حوزه‌هایی که فعال و پررنگ دیده‌شده حوزه گردشگری است.

عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: یکی از برنامه‌ها و اولویت‌های میراث فرهنگی ایلام تکمیل سند توسعه گردشگری استان است، تأکید ما بر این است با توجه به اینکه ایلام به‌عنوان عروس زاگرس شهرت دارد، طبیعت‌گردی اولویت اول توسعه گردشگری استان قرار گیرد.

وی عنوان کرد: به دلیل استقبال گردشگران در اردیبهشت‌ماه از جاذبه‌های استان، کمپ‌های اقامتی زیادی در نقاط مختلف طبیعی استان برای گردشگران ایجادشده است.

شنبه زده افزود: کمپ حاشیه سد کنگیر ایوان، حیدرآباد میشخاص، مهران، آبدانان و… برای گردشگران فراهم شده است.

وی با اشاره به استقبال بسیار خوب گردشگران از اقامتگاه‌های بوم گردی‌، گفت: حدود ۴۰ اقامتگاه بوم گردی آماده پذیرای از گردشگران در استان هستند.