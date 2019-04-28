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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۵۲

معاون وزیر علوم خبر داد:

آمار مراکز منحل شده آموزش عالی/ ادغام علمی کاربردی و پیام نور

آمار مراکز منحل شده آموزش عالی/ ادغام علمی کاربردی و پیام نور

معاون آموزشی وزیر علوم درباره تجیمع و ادغام مراکز علمی و کاربردی و دانشگاه پیام نور به صورت داوطلبانه گفت : در حال بررسی روی آن هستیم، هر زمان به جمع بندی برسیم ابلاغ می‌کنیم.

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ دستورالعمل پیشنهادی مبنی بر ادغام داوطلبانه مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: بر اساس این دستورالعمل، موسساتی که تمایل داشته باشند به صورت داوطلبانه تجمیع شده و به یک واحد بزرگ‌تر تبدیل می‌شوند.

وی ادامه داد: اگر مؤسسات تمایلی نداشته باشند، ادغام یا تجمیع شوند، به حیات خود ادامه می‌دهند، اما زیر تیغ آموزش عالی خواهند بود. عملاً مراکزی که می‌خواهند مستقل به حیات خود ادامه دهند، اگر استاندارد لازم را نداشته باشند قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.

معاون آموزش وزیر علوم افزود: کما اینکه تعدادی از ظرفیت‌های این مراکز صفر شده و تعدادی هم منحل شده‌اند، تقریباً سرجمع مراکزی که منحل یا ظرفیت شأن صفر شده و یا مجوزشان لغو شده حدود ۴۵ تا ۵۰ مرکز است.

وی تاکید کرد: این تجمیع و ادغام برای غیرانتفاعی و غیردولتی‌ها داوطلبانه است به دلیل اینکه بخش خصوصی سرمایه گذار آن بوده و ما نمی‌توانیم برای این بخش تعیین تکلیف کنیم، ما فقط می‌توانیم بگوییم استانداردها را رعایت کنند، در غیر این صورت جلوی فعالیت آنها گرفته می‌شود.

شریعتی نیاسر در پاسخ به این سوال که آیا درباره مراکز علمی و کاربردی و پیام نور نیز به همین صورت است افزود: آنها داستان‌شان جداست، در حال کار بر روی آن هستیم، هر زمان به جمع بندی برسیم ابلاغ می‌کنیم.

کد مطلب 4601594
زهرا سیفی

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    نظرات

    • فریاد IR ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
      1 0
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      آقای دکتر به نظرم برای کاهش هزینه ها بهتر است پیام نور، علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای را در هم ادغام کنید
    • IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
      2 0
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      غیرانتفاعی ها وضعشون فاجعه است حتی تو همین تهران. چون صاحبان غیرانتفاعی ها مدیران دولتی بودن و هستن. وزارت علوم نظارتی نمیکنه. در غیرانتفاعی ها الان انتخاب بین بد و بدتره.

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