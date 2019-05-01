نرخ اشتغال فارغ التحصیلان در سال ۹۷ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمد سعید سیف، در چهارمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور اعلام کرد: گسترش دورههای فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت از اولویتهای وزارت علوم در سال جاری است.
در این نشست که در محل پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار شد، سیف مواردی از قبیل ساماندهی و برگزاری مناسب دورههای کارآموزی، توسعه و ساماندهی دورههای مهارت آموزی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و همچنین ساختارهای شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاهها را از دیگر اولویتهای اجرایی وزارت علوم در جهت کارآموزی و اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی در سال جاری بر شمرد.
توسعه فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت
وی با بیان اینکه هماهنگی و توسعه فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت به منظور هم راستایی فعالیتهای علمی و تحقیقاتی با نیازهای کشور انجام میشود، گفت: در این راستا تاکنون دانشگاههای کشور با وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت و همچنین با سازمان حفاظت محیط زیست تفاهمنامههای همکاری امضا کردهاند.
سیف همچنین به امضای تفاهمنامه همکاری با وزارت نفت و انعقاد کلان پروژهها در حوزه ازدیاد برداشت (۹ کلان پروژه با ۹ دانشگاه)، در حوزه پایین دست صنعت نفت (۱۲ کلان پروژه با ۱۲ پژوهشگاه) و در حوزه اکتشاف (۵ کلان پروژه با ۵ دانشگاه کشور) اشاره کرد.
اجرای پروژههای علمی بزرگ زیست محیطی
وی ادامه داد: تفاهمنامه همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و انعقاد بیش از ۲۰۰۰ پروژه مشترک و حمایت تا سقف ۵۰ درصد و تشکیل کنسرسیوم دانشگاهها به منظور اجرای پروژههای علمی بزرگ زیست محیطی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، همکاری در راهاندازی شبکه جامع پایش آلودگی کشور و استفاده از آزمایشگاههای «شاعا» با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست از جمله همکاریهای دانشگاهها با وزارتخانهها و سازمانهای دیگر است.
اجرای موفقیتآمیز دورههای مهارتافزایی در دانشگاهها
وی همچنین به اجرای موفقیتآمیز دورههای مهارتافزایی در دانشگاهها و مرکز پژوهشی کشور اشاره کرد و گفت: در خصوص اجراییسازی این دورهها، تفاهمنامه همکاری بین معاونت پژوهشی وزارت علوم و سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور منعقد شده و دانشگاهها میتوانند در جهت ساماندهی و توسعه این دورهها، آسیبشناسی، برنامهریزی جهت ارتقای کمی و کیفی دورهها و همچنین دورههای مهارت آموزی خاص مورد نیاز، با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور و همچنین سایر ادارات و سازمانها و استانداریها، همکاری و مکاتبات بیشتری داشته باشند.
اعلام نرخ اشتغال فارغ التحصیلان در سال ۹۷
وی با تشکر از دانشگاهها در خصوص رصد اشتغال فارغالتحصیلان شأن و تکمیل فرمهای سامانه مپفا که به همین منظور طراحی شده است، گفت: در سال ۹۷ بیش از ۸۰ دانشگاه در پایش نرخ اشتغال فارغ التحصیلان خود با ما همکاری کردند و بر این اساس ۸۲.۱۲ فارغالتحصیلان دورههای دکتری، ۵۱.۹۱ فارغالتحصیلان دورههای کارشناسی ارشد و ۴۹.۹ فارغالتحصیلان دورههای کارشناسی این دانشگاهها اشتغال داشتند.
ابلاغ آئین نامه سازوکار قراردادهای تحقیقاتی
مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم افزود: به منظور ساماندهی، استاندارد سازی، قاعدهمندسازی و پشتیبانی از تعاملات ارتباطات بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور و دستگاههای اجرایی و ارتقای کیفیت اجرای قراردادها، وزارت علوم آئیننامهای به دانشگاهها ابلاغ کرده و سازوکار و الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری را مشخص کرده است و از دانشگاهها انتظار میرود بر اساس مفاد این آئیننامه در انعقاد قراردادهای تحقیقاتی عمل کنند.
سیف با اشاره به نام گذاری امسال با عنوان سال رونق تولید گفت: در راستای عمل به عنوان این سال که از طرف مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، میتوان دبیرخانهای در دانشگاه اصلی و بزرگ هر استان راهاندازی کرد تا با جمعآوری طرحهای مفید در هر استان، در رونق تولید استانها مؤثر بود، البته لازمه انجام این کار ایجاد ساختاری قوی برای نحوه همکاری دانشگاهها با سایر مراکز اجرایی استانها از جمله استانداریها ست که انشا الله امیدواریم در سال جاری این ساختار ایجاد شود.
همچنین در این نشست مدیران ارتباط با صنعت وزارتخانهها و سازمانهای مختلف در خصوص اقدامات و تجربیات خود در راستای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه گزارشهایی ارائه کردند.
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