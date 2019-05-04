۳۰ هزار نامه بابک زنجانی را خواندم/توصیه به دادستان جدید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی، صبح شنبه در مراسم معارفه دادستان جدید تهران با اشاره به وظایف سنگین دادستان تهران، اظهار داشت: برخورد با جرایم یکی از وظایفی است که باعث شده چهره دادستان‌ها بیشتر در فضای برخورد جزایی شناسانده شود.

وی افزود: ظرفیت پیشگیرانه هم از دیگر وظایف است اما در دوره ریاست آیت الله آملی این ظرفیت کمتر استفاده شد و ما بارها به صورت مکتوب انتقادات خود را ارائه دادیم.

دولت آبادی به نظارت‌های دادستان اشاره کرد و گفت: دادستان در این بعد وظایف زیادی دارد و در محاکم نیرو ارسال کرده و بر زندان و زندانیان هم نظارت دارد، همچنین در جلسات تأمین حضور می‌یابد.

وی ادامه داد: بعد حمایتی از دیگر اختیارات و وظایف دادستان است. در قضیه گران‌فروشی دیدید ورود دادستانی تهران؛ حرف اول را در میدان تصمیم‌ها می‌زد. در قضیه مرغ و گوشت خیلی‌ها انتقاد کردند که دادستان شأن خودش را پایین آورده است، این در حالی است که شأن مردم که مجبور بودند مرغ را یک و نیم برابر بیشتر از قیمت بخرند، بالاتر بود.

دادستان سابق تهران ادامه داد: وقتی من به داستانی تهران آمدم، تهران در دود و آتش می‌سوخت و هر روز اعتراضات خیابانی و دستگیری داشتیم. علاوه بر این به دلیل قضیه مرتضوی دید خوبی به دادستان نبود. ۱۸ ماه سختی بود که پشت سر گذراندیم.

وی به تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: پس از قضیه فتنه، موج اول تحریم‌ها را داشتیم که منجر به تشکیل پرونده‌های زیادی از جمله مه آفرید شد. همچنین بازداشت‌هایی از مسئولان دولتی در آن سال داشتیم.

دولت آبادی تصریح کرد: پس از روی کار آمدن دولت جدید، با پرونده بابک زنجانی مواجه شدیم. پرونده‌ای که ۶ سال است در حال بررسی است و هنوز زلزله بابک زنجانی پا بر جاست. متهم در این مدت ۳۰ هزار نامه نوشته است، اینها را می گویم که در تاریخ بماند. آنها که می‌گفتند آقای دادستان چه می‌کنید بدانند که تمامی این نامه‌ها خوانده شد. امیدوارم دادستان جدید وقت کنند و بخوانند.

وی با اشاره به آشوب‌های دی ماه ۹۶ و قضیه دراویش در اسفند ماه آن سال گفت: پس از آن و در سال ۹۷ و با مشکلات اقتصادی پرونده‌های مفاسد اقتصادی را داشتیم. افراد زیادی کارشکنی کرده و مقاومت می‌کردند و ما باید از این مسیر سنگلاخ عبور می‌کردیم.

دولت آبادی گفت: دوره من با دود و آتش فتنه آغاز و با دود و آتش تحریم و فساد اقتصادی به پایان رسید. امیدوارم با رفتنم دادستانی آرامش بگیرد و آقای القاصی وقت کنند به امور دادسراها بپردازند.

وی در ادامه و با اشاره به فعالیت تخصصی برخی دادسراها، گفت: دو سال کلنجار رفتم تا در قوه قضائیه جا بیندازم که بانک‌ها متولی ندارند. با تجربه‌ای که از پرونده امیر منصور داشتم بر تشکیل دادسرای جرایم پولی و بانکی تاکید داشتم. همچنین دادسرای فرهنگ و رسانه هم به طور تخصصی فعالیت خود را ادامه داد.

دادستان سابق تهران، افزود: روزی که آمدم دو سه شعبه فقط مسائل امنیتی را بر عهده داشتند اما در دوره ۱۰ سال اخیر، دادسرای امنیت فعالیت خوبی را داشت.

دولت آبادی به پرونده‌های مهم ۱۰ سال اخیر اشاره کرد و گفت: پرونده‌های برادر رئیس جمهور، مهدی هاشمی، پرونده‌های امنیتی مؤسسات مالی از جمله پرونده‌های مهم بود. بیشتر وقت من صرف این پرونده‌ها می‌شد که همگی چندین جلد داشتند. من هفت صبح می‌آمدم و یازده شب می‌رفتم و غالباً پنج شنبه‌ها هم سر کار بودم. دادستانی دوره درخشانی در این مدت داشت.

دادستان سابق تهران، ادامه داد: حتماً نواقصی در این دوران بوده است. برخی‌ها که انتقاد می‌کردند باید دوره ما را ببینید.

وی افزود: در قضیه دراویش در عرض یک روز بازداشت شدگان تعیین و تکلیف شدند و ۳۰ قاضی عرض یک روز عهده دار موضوع شدند. بنابراین اگر کاری شده است با همکاری همه افراد بوده است.

وی خطاب به دادستان جدید گفت: آقای القاصی فراموش نکنید جز به قانون عمل نکنید. کسانی که امروز می‌گویند این کار را بکن و نکن، ممکن است فردا پشت شما را خالی کنند.