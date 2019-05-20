مذاکره با آفریقای جنوبی برای صادرات عسل

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی امروز ۳۰ اردیبهشت ۹۸، در مراسم روز جهانی زنبور با اشاره به فواید این حشره اظهار داشت: علاوه بر عسل، ما باید در زمینه‌هایی مانند زهر زنبور عسل و تولید ژل رویال نیز کار کنیم؛ چرا که زهر زنبور عسل قدمت درمانی طولانی دارد و در حال حاضر، هر گرم آن ۸۰ دلار عرضه می‌شود. همچنین قیمت خام ژل رویال ۳۵۵ دلار است و این نشان می‌دهد سرمایه گذاری در این زمینه، سود قابل توجهی را نصیب کشور خواهد کرد.

رضایی با بیان اینکه اگر در این زمینه‌ها کار کنیم، عسل فرآورده فرعی زنبور خواهد شد، گفت: متأسفانه ما در این زمینه بسیار عقب هستیم؛ البته کشورهای دیگر نیز عقب بوده و تنها برخی کشورها مانند روسیه در این زمینه‌ها بسیار پیشرو هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه بیش از ۸ میلیون کلونی مدرن در کشور وجود دارد، گفت: ایران در زمینه تولید عسل، رتبه سوم و در زمینه تولید کلونی، رتبه چهارم را دارد؛ بنابراین باید در مواردی که عنوان شد، پیشرفت‌هایی داشته باشیم.

رضایی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته، در معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی بحث زنبور تخصصی‌تر دنبال شده است، گفت: برای زنبور مجری طرح توسعه انتخاب شده و ما یک سند راهبردی توسعه زنبور عسل را تدوین کرده ایم که این سند حدود ۸ محور اصلی دارد.

به گفته وی، اجرای این سند از وزارتخانه شروع می‌شود و تا زنجیره‌های تولید ادامه پیدا می‌کند و برای اجرای هر چه بهتر آن باید همه دست اندرکاران اجرا، از هم مطالبه داشته باشند.

رضایی، اهداف اصلی این سند را مورد اشاره قرار داد و گفت: تضمین کیفیت محصولات اولین هدف کلان ما در این زمینه است؛ چرا که در حال حاضر اصلی‌ترین چالش صنعت همین مساله است، همچنین افزایش بهره وری عوامل تولید، توسعه محصولات جدید با ارزش افزوده بالا و حفظ، توسعه و تنوع مواد ژنتیکی مورد استفاده از دیگر اهداف مورد نظر در این زمینه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی نگاه به بازارهای صادراتی را از دیگر اهداف کلان در این سند عنوان کرد و گفت: سرانه مصرف عسل در کشور بسیار مطلوب و از نظر ما یک کیلوگرم عدد بسیار خوبی است؛ بنابراین بهتر است ما صادرات را افزایش دهیم؛ آنطور که بنده شنیده ام در این زمینه، مذاکراتی با کشور آفریقای جنوبی انجام شده و امیدوار هستیم کشورهای بیشتری به مقاصد صادراتی ما افزوده شود.

رضایی، آموزش، تحقیق و ترویج در این زمینه را از دیگر اهداف کلان سند راهبردی توسعه زنبور عسل عنوان و اضافه کرد: در برخی دانشگاه‌ها رشته تخصصی زنبور عسل را تا فوق لیسانس ایجاد کرده اند که بنده معتقدم با توجه به ظرفیت‌هایی که این حشره دارد، می‌توان مقطع دکتری را نیز برای آن ایجاد کرد.

وی ادامه داد: کاهش ریسک و افزایش تاب آوری صنعت نیز، آخرین هدفی است که در تدوین این سند مورد توجه قرار گرفته است.