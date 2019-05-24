به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه «هزار شب آسمانی» با موضوع «نیازهای معنوی انسان امروز به شناخت حکمت و عرفان اسلامی» روزهای ۳ ،۵ ،۷ خرداد مصادف باروزهای (نوزدهم، بیست و یکم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان) ساعت ۲۲ با حضور سینماگران، شاعران آیینی و هنرمندان در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود.
رسولیپور استاد بینالمللی مطالعات دینی، ابوالفضل جلیلی کارگردان معناگرای سینما، امیر مرزبان شاعر آیینی میهمانان اولین شب برنامه «هزار شبهای آسمانی» هستند.
هومن نامور روانشناس معناگرا، محمدهادی مومن استاد برتر پژوهشهای قرآنی و سید محمد سادات اخوی شاعر و نویسنده آیینی یکشنبه ۵ خرداد برابر با شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در این برنامه حضور دارند.
همچنین حمید عجمی خوشنویس و مدرس حکمت خط، حافظ ایمانی شاعر آیینی میهمان سومین شب آسمانی هستند که با اجرای محمدجواد ادبی مدرس دکترای فلسفه و حکمت اسلامی به بررسی موضوع نیازهای معنوی انسان امروز به شناخت حکمت و عرفان اسلامی میپردازند.
علاقه مندان برای حضور در این برنامه میتوانند به فرهنگسرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.
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