صعود ملایی به مرحله نیمه نهایی/ بریمانلو حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات گرندپری جودو که از روز گذشته با حضور ۳۴۵ جودوکار از ۴۳ کشور به میزبانی چین در شهر «هوهات» آغاز شده، امروز شنبه سوم خردادماه و در بخش مردان، جودوکاران دو وزن ۷۳- و ۸۱- کیلوگرم به روی تاتامی رفتند که تیم کشورمان در هر دو وزن نماینده داشت.

در وزن ۷۳- کیلوگرم محمد محمدی بریمانلو دور نخست برابر «ماگدیلاسترادا» قهرمان پان امریکن از کوبا با یک امتیاز وازاری بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت.

همچنین سعید ملایی سید یک وزن ۸۱- کیلوگرم در این رقابتها، بعد از یک دور نخست استراحت، «گریگالاشویلی» از گرجستان را با ضربه فنی شکست داد و راهی دور دوم شد. وی در این مرحله «عبدالمحمد» از مصر را پیش رو دارد. ملایی این جودوکار مصری را هم از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

براساس اعلام سایت فدراسیون جهانی از رقابتهای چین تمام امتیازات کسب شده توسط جودوکاران در رنکینگ المپیکی محاسبه خواهد شد.