جزئیات حد نصاب علمی برای کنکور دکتری/ بررسی مجدد برخی رشته ها

سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر حد نصاب علمی برای مصاحبه دکتری سال ۹۸ گفت: این موضوع مقداری به سازمان سنجش آموزش کشور باز می‌گردد.

وی ادامه داد: سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌کند باید با همه پذیرفته شدگان مصاحبه شود، یعنی اگر ما در رشته‌ای نصاب سنجش را بپذیریم و ۳ نفر در رشته‌ای بخواهیم، سازمان سنجش ۱۰۰ نفر به ما معرفی می‌کند که باید با همه مصاحبه شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: بنابراین با انبوهی از متقاضیان روبرو هستیم از طرفی نیز سازمان سنجش اجازه می‌دهد حد نصابی را خود دانشگاه اعلام کند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین نصابی که دانشگاه تهران به سازمان سنجش اعلام کرد این است که سازمان به ازای هر نفر پذیرش ۵ داوطلب به دانشگاه معرفی کند، یعنی اگر در رشته‌ای ۵ نفر پذیرش داریم به ما ۲۵ نفر ظرفیت معرفی کنند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران افزود: منتهی اکنون یک ایرادی ممکن است در برخی رشته‌ها ایجاد شود و آن اینکه برخی از اسامی تکرار می‌شوند، یعنی در دو رشته که نزدیک بهم هستند، داوطلبانی که معرفی می‌شوند از یک لیست در دو جا هستند.

وی افزود: این مساله در برخی از رشته‌های مدیریت اتفاق افتاده که در حال رایزنی با سازمان سنجش هستیم که در این رشته‌ها لیست افراد را افزایش دهیم.

حسینی خاطرنشان کرد: صحبت‌هایی با سازمان سنجش شده است تا برخی رشته‌ها که تعداد داوطلبان معرفی شده در آنها کم هستند را اعلام کند.

وی ادامه داد: یکی دو رشته نیز اعلام کرده‌اند، در برخی از رشته‌های مدیریت ظاهراً در معرفی افراد اشتباهی صورت گرفته است برخی افراد با رتبه‌های خوب معرفی نشدند که این موضوع در حال بررسی است.

معاون دانشگاه تهران درباره اینکه به دلیل حد نصاب علمی بالا ممکن است ظرفیت برخی رشته‌ها تکمیل نشود آن را چگونه تکمیل خواهید کرد، گفت: در حال حاضر نصاب علمی دانشگاه تهران را سازمان سنجش به رسیمت شناخته است و ما با توجه به ظرفیتی که اعلام کرده‌ایم پذیرش خواهیم داشت. ممکن است در برخی رشته‌ها افرادی که معرفی می‌شوند شرایط لازم را احراز نکنند و ظرفیت برخی رشته‌ها تکمیل نشود و خالی بماند ولی اساس بر این است که ظرفیت رشته‌ها تکمیل شود.

به گزارش مهر، پس از انتشار کارنامه نتیجه انتخاب رشته آزمون دکتری سال ۹۸ برخی از داوطلبان نسبت به حدنصاب علمی اعلام شده از سوی برخی از دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاه‌های بزرگ اعتراض داشته‌اند.

به گفته این معترضان برخی از دانشگاه‌ها اقدام به تغییر حد نصاب علمی کرده‌اند که در نتیجه آن بسیاری از داوطلبان امکان دعوت به مصاحبه دکتری را از دست داده‌اند.

آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها جمعه سوم اسفند ۹۷ برگزار شد.

از تعداد ۱۹۶ هزار و ۶۴۹ نفر ثبت نام کننده در آزمون تعداد ۱۶۳ هزار و ۳۲۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر بودند. از این تعداد ۱۵۰ هزار و ۵۳۵ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند و ۱۰۸ هزار و ۸۹۹ نفر فرم انتخاب رشته خود را تکمیل کردند.

از تعداد ۱۰۸ هزار و ۸۹۹ داوطلب انتخاب رشته کننده تعداد ۴۷ هزار و ۶۴۸ داوطلب در کدرشته محل‌های انتخابی دارای حد نصاب علمی لازم هستند.

ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال ۹۸ در دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها، دانشگاه پیام نور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس‌های خودگردان دانشگاه‌ها (به جز ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی) تعداد ۱۴ هزار و ۲۷۷ نفر است.