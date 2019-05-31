حضور باشکوه مردم در روز قدس دشمنان را نا امید می کند

حجت الاسلام علی نعمت الهی در حاشیه راهپیمایی روز جهانی قدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز قدس یادگار ارزشمند امام راحل است که موضوع قدس را در جهان مطرح کردند تا روشنگری شود و جهان اسلام به جنایات رژیم غاصب حساس شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرد: در روز قدس مردم روزه دار آگاهانه به صحنه آمدند تا بار دیگر فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دهند و از مظلومیت ملت فلسطین دفاع کنند.

وی حضور خوب مردم قزوین در راهپیمایی امروز را بیانگر بصیرت و آگاهی مردم دانست و تصریح کرد: روز قدس در میان ملل مسلمان جهان به خوبی جا افتاده اما ای کاش روز قدس از ملت‌ها به دولت‌ها سرایت می‌کرد و دولت‌های وابسته نیز بیدار می‌شدند.

وی اظهار داشت: امروز هم مردم روزه دار استان قزوین در صفوفی به هم فشرده به میدان آمده و در راهپیمایی روز جهانی قدس با حضورمان و شعارهای کوبنده جواب دندان شکنی به بدخواهان بدهیم.

وی اضافه کرد: امروز تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاده تا از گسترش آموزه‌های اصیل دینی جلوگیری کند اما با وحدت اسلامی به صحنه آمدند و در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان پیام ضد استکباری و ضد صهیونیستی خود را به جهان اعلام کردند.