به گزارش خبرگزاری مهر، داود خسروی، اظهار کرد: همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر، پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گنبدکاووس با اعتباری بالغ بر ۱۴۷ میلیارد تومان به صورت متمرکز افتتاح شد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل افتتاح ۵۵۳ واحد مسکونی روستایی و بهره‌برداری از ۱۷ پروژه آسفالت معابر خاکی در روستاهای شهرستان گنبدکاووس است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و بهبود زیرساخت‌های روستایی دارد.

خسروی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن مناطق روستایی اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها در راستای سیاست‌های دولت و بنیاد مسکن برای محرومیت‌زدایی، افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی و تثبیت جمعیت در روستاها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: آیین افتتاح متمرکز این پروژه‌ها امروز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه با حضور استاندار گلستان در روستای قلندر محله پایین شهرستان گنبدکاووس برگزار شد.