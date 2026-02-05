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۱۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

افتتاح پروژه‌های بنیاد مسکن گنبدکاووس با اعتبار ۱۴۷ میلیارد تومان

افتتاح پروژه‌های بنیاد مسکن گنبدکاووس با اعتبار ۱۴۷ میلیارد تومان

گلستان - مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان از افتتاح متمرکز پروژه‌های عمرانی و مسکونی این بنیاد در شهرستان گنبدکاووس همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود خسروی، اظهار کرد: همزمان با ایام‌الله دهه مبارک فجر، پروژه‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گنبدکاووس با اعتباری بالغ بر ۱۴۷ میلیارد تومان به صورت متمرکز افتتاح شد.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل افتتاح ۵۵۳ واحد مسکونی روستایی و بهره‌برداری از ۱۷ پروژه آسفالت معابر خاکی در روستاهای شهرستان گنبدکاووس است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و بهبود زیرساخت‌های روستایی دارد.

خسروی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن مناطق روستایی اظهار کرد: اجرای این پروژه‌ها در راستای سیاست‌های دولت و بنیاد مسکن برای محرومیت‌زدایی، افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌های روستایی و تثبیت جمعیت در روستاها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: آیین افتتاح متمرکز این پروژه‌ها امروز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن‌ماه با حضور استاندار گلستان در روستای قلندر محله پایین شهرستان گنبدکاووس برگزار شد.

کد مطلب 6740284

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