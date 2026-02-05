به گزارش خبرگزاری مهر، داود خسروی، اظهار کرد: همزمان با ایامالله دهه مبارک فجر، پروژههای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گنبدکاووس با اعتباری بالغ بر ۱۴۷ میلیارد تومان به صورت متمرکز افتتاح شد.
وی افزود: این پروژهها شامل افتتاح ۵۵۳ واحد مسکونی روستایی و بهرهبرداری از ۱۷ پروژه آسفالت معابر خاکی در روستاهای شهرستان گنبدکاووس است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و بهبود زیرساختهای روستایی دارد.
خسروی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن مناطق روستایی اظهار کرد: اجرای این پروژهها در راستای سیاستهای دولت و بنیاد مسکن برای محرومیتزدایی، افزایش تابآوری سکونتگاههای روستایی و تثبیت جمعیت در روستاها انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: آیین افتتاح متمرکز این پروژهها امروز پنجشنبه ۱۶ بهمنماه با حضور استاندار گلستان در روستای قلندر محله پایین شهرستان گنبدکاووس برگزار شد.
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