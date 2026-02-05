واکنش وزارت ورزش به ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شروین اسبقیان صبح پنج‌شنبه در حاشیه مراسم تجدید بیعت جامعه ورزش با شهدا در مورد ابطال انتخابات فدراسیون دوومیدانی گفت: تاکنون هیچ نامه رسمی از سوی دستگاه قضایی به وزارت ورزش و جوانان ابلاغ نشده است. به محض دریافت مکاتبه رسمی، متن و ابعاد حقوقی آن به‌طور دقیق بررسی خواهد شد تا مشخص شود موضوع از چه جنبه‌ای قابل پیگیری است، چراکه از نظر اجرایی، روند برگزاری انتخابات با مشکل خاصی مواجه نبوده است.

وی گفت: جامعه ورزش همواره در روزهای بحرانی از جمله در جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه در صحنه حاضر بوده و دین خود را به ایران اسلامی ادا کرده و ادا خواهد کرد. جامعه ورزش همیشه با ملت ایران همراه بوده است.