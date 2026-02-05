به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در مورد پیشرفت‌های ورزش ایران بعد از انقلاب کفت: همین روز گذشته در IOC، کمیته بین‌المللی المپیک، مردم شاهد بودند که فرزند ایران به‌عنوان عضو این کمیته انتخاب شد. عضوی در کمیته جهانی المپیک به برکت تلاش‌هایی است که بعد از انقلاب اسلامی انجام شده است.

وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌هایی که در حال انجام است باعث می‌شود سیر تحول ورزش کشور با توجه به فرامین مقام معظم رهبری، برجسته‌تر و عمیق‌تر شود. من از این فرصت استفاده می‌کنم تا بگویم این عضویت ثریا آقایی برای مردم ایران جایگاهی بسیار مهم دارد. بدون تردید این اتفاق به برکت پیشرفت‌هایی است که ورزش ایران داشته و امروز در دنیا به‌عنوان یک قدرت شناخته می‌شود.

وی افزود: دیروز که قرار بود رأی‌گیری انجام شود مسئولان جهانی قایقرانی با من تماس گرفتند، تبریک گفتند و تأکید کردند که فضای IOC نسبت به ایران فضایی بسیار مثبت است. آن‌ها گفتند ایرانی‌ها در مجامع جهانی به حریت، جوانمردی و مقاومت شناخته می‌شوند. این فرصت‌ها حاصل تحولی است که امروز در حوزه ورزش کشور شکل گرفته است.

دنیا مالی خاطرنشان کرد: با وجود همه این موفقیت‌ها، ما نباید راضی باشیم و به فکر ارتقا باشیم. من همواره تأکید دارم که باید به‌دنبال کاهش ضعف‌ها باشیم. جریان انقلاب اسلامی ذاتاً جریانی است که باید همیشه در حال تکوین و تحول باشد و ما قطعاً این مسیر تحول را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی گفت: در چند ماه آینده در بازی‌های آسیایی ناگویا مردم دنیا و مردم ایران و قاره در آینده‌ای نزدیک خبرهای بسیار خوبی از ورزش ایران خواهند شنید.